Nhóm khách Việt ồn ào làm náo loạn nhà hàng Đức

'Tôi xấu hổ vì nhóm khách Việt khua muỗng, gọi nhân viên ầm ĩ chỉ vì trên bàn thiếu lọ ớt, nói chuyện om sòm… trong nhà hàng ở Đức'.

"Tôi sống và làm việc ở Đức. Năm nào tôi cũng mời người thân, họ hàng sang đây chơi vài tháng. Ba mẹ tôi đi nhiều lần nên đã quen với nếp sống ở Đức. Nhưng với những người bà con mới sang lần đầu, tôi luôn phải nhắc nhở: "Nói chuyện nhỏ thôi".

Nhà tôi là nhà riêng, không phải chung cư, nên đôi khi có thể bỏ qua chuyện ồn ào. Nhưng thú thật, nhiều lúc tôi vẫn đau đầu vì mọi người nói quá to. Gia đình tôi đã quen không gian yên tĩnh, nên sự ồn ào ấy rất chói tai. Trên xe buýt, tàu điện, hay vào siêu thị... tôi luôn phải để ý, vì bà con vừa nói to, vừa nói nhiều. Nhắc thì sợ người ta tự ái, không nhắc thì tôi thấy xấu hổ với những người xung quanh.

Tôi thích những suy nghĩ văn minh, tôn trọng không gian chung. Thực tế, nhiều khách Việt ra nước ngoài thường ồn ào, hay đòi hỏi và ít tự lập. Ví dụ, vào nhà hàng ăn uống, nếu trên bàn thiếu ớt, thay vì tự đứng dậy lấy, họ lại gọi nhân viên ầm ĩ để nhờ lấy hộ. Khi ăn thì nói chuyện om sòm, khua muỗng, thậm chí quay sang người kế bên hỏi: "Sao không ăn hành?", "ăn thêm đi", "ăn đủ chưa?"... Kiểu như quan tâm nhưng vô tình góp phần gây ồn ào.

Văn hóa Đức thì khác hẳn: mọi người im lặng khi ăn, không chép miệng, nói chuyện vừa đủ nghe, không xen vào bữa ăn của người khác, kể cả trẻ con cũng được để tự lập.

Tôi nhớ lần đầu dẫn chồng người Đức về Việt Nam. Đi đến đâu anh cũng thử mọi món ăn, ai mời gì cũng ăn và còn tập dùng đũa để hòa nhập. Nhờ vậy, ai cũng vui khi thấy một người Tây ăn đũa, chào bằng tiếng Việt. Dù có món anh không ăn nổi như khô mắm, bún mắm..., anh chưa bao giờ chê "món Việt không ngon". Anh nói đó là bản sắc ẩm thực của mỗi nước. Không ăn được là do bản thân, chứ không phải lỗi của món ăn. Nói chung, khi đến du lịch nước nào thì chúng ta nên tôn trọng văn hóa của nước họ.

Thành phố tôi đang ở là một thành phố cổ của nước Đức, khách du lịch đến rất đông. Sự khác biệt giữa khách phương Tây và khách Việt thể hiện rất rõ. Đa số khách đến từ các nước châu Âu di chuyển theo đoàn và rất yên lặng. Khi hướng dẫn viên giới thiệu di tích, họ tập trung nghe và tuyệt đối im lặng – đó là cách tôn trọng hướng dẫn viên, tôn trọng khách chung đoàn và cả người dân địa phương.

Người dân ở đây quen sống yên tĩnh. Khách du lịch đến đông đã là một sự phiền toái, nếu còn ồn ào, xả rác thì khó tránh việc họ không vui. Thực lòng mà nói, chúng tôi, dù định cư lâu năm, vẫn chưa thể hoàn hảo như người bản xứ, nhưng ít nhất cũng tránh được những điều gây phiền toái cho người khác. Điều quan trọng là phải bỏ bớt cái tôi, học hỏi điều tốt và bỏ thói quen xấu. Nếu vẫn giữ tính cố chấp, khăng khăng, ai góp ý thì giãy nảy, thì coi như thua ngay từ đầu".

Đó là chia sẻ của độc giả Nguoixala về "Những hành vi xấu xí của khách Việt khi du lịch nước ngoài". Ồn ào, ăn uống lãng phí, mang đồ ăn bên ngoài vào nhà hàng, ăn uống lãng phí, ở bừa bộn... là những hành vi không đẹp của khách Việt khi đi du lịch nước ngoài. Dù không phải tất cả du khách Việt có những hành vi như vậy, nhưng có một số khá phổ biến khiến hình ảnh khách Việt trở nên "xấu xí" trong mắt bạn bè quốc tế.

Việt Thành tổng hợp