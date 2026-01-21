Khách Việt dần quay lưng với sedan

Doanh số sedan giảm 21% trong năm 2025, hầu hết các phân khúc đi xuống, thu hẹp thị phần, cho thấy rõ thị hiếu dịch chuyển của khách Việt.

Năm 2025, thị trường sedan tại Việt Nam đạt tổng doanh số 48.161 xe, giảm 21% so với mức 60.724 xe của năm 2024. Đà suy giảm diễn ra trên diện rộng, từ sedan phổ thông đến các phân khúc trung và cao cấp.

Trong đó, sedan cỡ B giảm khoảng 16%, sedan cỡ C giảm gần 50%. Riêng sedan cỡ D là phân khúc duy nhất ghi nhận tăng doanh số, đạt 2.854 xe, mức tăng chủ yếu đến từ một mẫu xe, trong khi hai mẫu khác đã ngừng bán.

Các số liệu cho thấy sedan không chỉ giảm về lượng mà còn thay đổi về cấu trúc thị trường, khi doanh số ngày càng tập trung vào số ít mẫu xe, còn phần lớn nhu cầu dịch chuyển sang xe gầm cao và MPV. Trong năm qua, các mẫu xe sedan cỡ B vẫn bán chạy nhất phân khúc, và ít khách nhất là sedan cỡ D.

Sedan cỡ B giữ quy mô nhưng giảm mạnh doanh số

Năm 2025, sedan cỡ B đạt doanh số 38.939 xe, giảm 16% so với mức 46.366 xe của năm 2024. Dù vẫn là phân khúc lớn nhất trong nhóm sedan, sức mua không còn lan tỏa đều như trước mà dồn về một số mẫu xe chủ lực.

Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City tiếp tục là nhóm xe đóng vai trò trụ cột doanh số chính, nhờ tệp khách hàng ổn định gồm người mua xe cá nhân, xe dịch vụ và doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, thứ hạng trong nhóm này có sự thay đổi khi Accent ghi nhận mức giảm rõ rệt hơn so với năm trước, trong khi City giảm nhẹ hơn và vươn lên, tạo ra sự hoán đổi vị trí giữa hai mẫu xe từng bám đuổi sát sao. Ngược lại, các mẫu như Mitsubishi Attrage hay Kia Soluto dần thu hẹp sự hiện diện.

Dù vẫn là nhóm sedan bán chạy nhất thị trường, sedan cỡ B đang chịu sức ép ngày càng lớn từ xe gầm cao cùng cỡ, đặc biệt ở nhóm khách hàng cá nhân. Doanh số của nhóm này không còn đủ lớn để tạo ra khác biệt như những năm trước.

Sedan cỡ C thoái trào mạnh

Sedan cỡ C là phân khúc chịu tác động rõ rệt nhất từ sự dịch chuyển thị hiếu. Doanh số năm 2025 chỉ đạt 6.368 xe, giảm gần một nửa so với năm trước, cho thấy nhóm xe từng được xem là lựa chọn cân bằng giữa giá và tiện nghi đang mất dần vị trí.

Mazda3 và Kia K3 vẫn là hai mẫu dẫn đầu phân khúc, dù doanh số đều đi xuống so với năm 2024, nhờ thiết kế và mức giá dễ tiếp cận hơn mặt bằng chung. Nhóm phía sau ghi nhận sự thay đổi về thứ hạng khi Honda Civic vượt Hyundai Elantra để giữ vị trí thứ ba trong năm 2025. Toyota Corolla Altis tiếp tục gặp khó khi mức giá tiệm cận CUV cỡ B hoặc C nhưng không tạo được khác biệt đủ lớn về trải nghiệm sử dụng.

Sedan cỡ D chỉ còn hai mẫu xe

Với tổng doanh số 2.854 xe trong năm 2025, sedan cỡ D là phân khúc duy nhất trong nhóm sedan ghi nhận tăng trưởng so với năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này không phản ánh sự hồi phục toàn diện, khi Toyota Camry gần như gánh toàn bộ doanh số của phân khúc.

Kia K5, Honda Accord và Mazda6 trong 2025 ghi nhận lượng bán rất thấp, nhiều tháng không phát sinh doanh số. Đáng chú ý, đây cũng là phân khúc sedan duy nhất trong năm 2025-đầu 2026 có hai mẫu xe ngừng bán, gồm Mazda6 và Honda Accord.

Các mẫu sedan đang bán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng - Nissan Việt Nam - TMV

Các diễn biến trong năm 2025 chỉ ra xu hướng người Việt rời xa sedan đã trở nên rõ ràng hơn. Trong bối cảnh xe gầm cao và MPV ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế, sedan đang mất dần vị thế trong lựa chọn của khách hàng Việt.

Đây không phải là hiện tượng riêng của thị trường Việt Nam. Tại châu Âu, thị phần SUV đã tăng mạnh từ 41% vào năm 2020 lên hơn 59% vào năm 2025. Ấn Độ cũng phản ánh xu hướng tương tự khi SUV chiếm khoảng 56% thị phần ôtô trong năm 2024, minh chứng cho sự dịch chuyển sang các dòng xe đa dụng tại nhiều thị trường lớn.

Hồ Tân