Khách Tây để giày dép lên ghế tàu hỏa phớt lờ khi bị tôi nhắc nhở

Nhẹ nhàng nhắc nhở hành động thiếu lịch sự của du khách người nước ngoài, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một thái độ thờ ơ, thiếu tôn trọng.

Trên chuyến tàu SE8 từ Ninh Bình về Hà Nội, tôi chứng kiến một hành động thiếu lịch sự của một hành khách người nước ngoài. Thanh niên này ngồi cho chân và đặt cả đôi giày lên ghế ngồi. Khi thấy anh ta làm vậy, tôi đã nhẹ nhàng nhắc nhở anh bằng tiếng Anh, với hy vọng rằng anh sẽ hiểu và chỉnh sửa hành động của mình.

Tôi nói: "Please, take off your shoes from the seat. It’s not polite to put shoes on the chair" ("Làm ơn, hãy bỏ giày ra khỏi ghế. Đặt giày lên ghế là không lịch sự"). Tuy nhiên, phản ứng của nam thanh niên lại khiến tôi thất vọng. Anh ta không hề có biểu hiện gì cho thấy mình sẽ thay đổi hành vi, thậm chí còn phớt lờ lời nhắc nhở của tôi.

Thái độ thờ ơ của anh ta khiến tôi tự hỏi: liệu có phải anh ta không quan tâm đến nền văn hóa và các quy tắc ứng xử nơi công cộng? Hay là do sự thiếu tôn trọng đối với những người xung quanh khi không ở trong môi trường quen thuộc của mình?

Trong một số nền văn hóa phương Tây, có thể việc đặt giày lên ghế là hành động bình thường hoặc không gây chú ý, nhưng ở Việt Nam, hành động này có thể bị xem là một sự thiếu tôn trọng người khác, nhất là khi bạn đang ở trên phương tiện công cộng - nơi mà mọi người đều mong muốn giữ gìn sự sạch sẽ.

>> 'Nam hành khách hằn học không cho tôi ngả lưng ghế máy bay'

Tôi hiểu rằng, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa có những chuẩn mực và thói quen khác nhau. Có thể thanh niên này không hề có ý xấu, chỉ đơn giản là anh ta chưa hiểu về những quy tắc ứng xử ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy một thực tế là không phải tất cả khách Tây đều lịch sự và có ý thức giữ gìn không gian công cộng như nhiều người vẫn nghĩ.

Lịch sự và tôn trọng là những phẩm chất cần phải được học hỏi và thực hành ở bất kỳ đâu, không chỉ trong môi trường của chính mình mà còn khi chúng ta ở một quốc gia khác. Việc không hiểu một nền văn hóa khác là điều có thể thông cảm, nhưng thái độ phớt lờ những lời nhắc nhở và không tôn trọng những quy tắc cơ bản trong ứng xử xã hội lại là điều không thể chấp nhận. Một nền văn hóa văn minh không chỉ yêu cầu chúng ta tôn trọng những khác biệt mà còn đòi hỏi mỗi người, dù đến từ đâu, cũng phải học cách sống hòa nhập và tôn trọng những giá trị chung của cộng đồng.

Mỗi chúng ta đều cần hiểu rằng, lịch sự và tôn trọng không phải là những giá trị chỉ có ở một quốc gia hay một nền văn hóa nào, mà là những quy tắc ứng xử cần được thực hành ở mọi nơi, mọi lúc, và đặc biệt trong không gian công cộng. Hãy luôn nhớ rằng, hành động nhỏ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, và việc giữ gìn sự tôn trọng, văn minh không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà là của cả cộng đồng.

Phú Dũng