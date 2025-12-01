Kẹt xe, khói bụi có phải nguyên nhân gây ho dai dẳng?

Trước nhà tôi là đường lớn với khói bụi dày đặc, thường xuyên kẹt xe, có phải vì vậy mà nhiều người sống ở đây bị ho dai dẳng? (Trần Anh, 39 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Bụi và khí thải xe cộ chứa CO₂, CO, O₃, NO₂, SO₂ là tác nhân ô nhiễm gây hại sức khỏe. Đặc biệt, bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây tổn thương mô, tế bào.

Tiếp xúc thường xuyên với bụi dễ dẫn đến hắt hơi, ho, kích ứng mắt, hen suyễn, viêm họng, suy giảm chức năng phổi và ảnh hưởng tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy nhóm nhân viên vệ sinh môi trường có nguy cơ ho, đờm, khó thở, thở khò khè cao gấp nhiều lần so với nhân viên văn phòng. Khói bụi, kẹt xe còn làm suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Bụi và các chất gây ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến hệ hô hấp, có thể gây ho kéo dài. Ảnh: Hoàng Dương

Để phòng bệnh, mọi người nên giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, hạn chế mở cửa để giảm thiểu bụi đường xâm nhập, rửa mũi và súc họng bằng nước muối sinh lý, đeo khẩu trang khi ra ngoài, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn... Đồng thời, Việt Nam đã có nhiều loại vaccine phòng các bệnh đường hô hấp:

Cúm: Có 4 loại vaccine phòng các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B, gồm của Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc và Việt Nam; trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đều có thể tiêm, cần tiêm nhắc lại hằng năm.

RSV: vaccine tiêm cho thai phụ 24-36 tuần và người trên 60 tuổi; kháng thể đơn dòng Nisevimab tiêm cho trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi, lịch tiêm và liều lượng theo độ tuổi.

Phế cầu: 5 loại vaccine gồm phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23, lịch tiêm tùy độ tuổi và tiền sử chủng ngừa.

Ngoài ra, mọi người có thể tiêm các loại vaccine để phòng bệnh lây qua đường hô hấp khác như sởi, não mô cầu, thủy đậu...

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC