Vội tiêm vaccine vì sợ lây cúm

Ông Văn, 85 tuổi, Hà Nội, giục cháu nội đưa đi tiêm ngừa cúm và phế cầu sớm vì e ngại chờ lâu và sợ chậm tiêm sẽ mắc cúm.

Cụ ông có bệnh tăng huyết áp, tiểu đường type 2, suy tim, suy thận mạn tính, vừa hồi phục sau khi bị nhiễm trùng tiết niệu biến chứng. Đọc tin toàn quốc ghi nhận số ca bệnh hô hấp tăng, ông muốn tiêm chủng càng sớm càng tốt.

"Ông sợ đông nên thường xuyên nhắc nhở chúng tôi về lịch hẹn và cần đến sớm", anh Thảo, cháu nội của ông nói, thêm rằng công ty của gia đình anh vừa tài trợ cho gần 20 nhân viên đi tiêm cúm và phế cầu để phòng bệnh.

Bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trước khi tiêm chủng. Ảnh: Khánh Hòa

Còn chị Phương Anh, 35 tuổi, Đồng Nai dành một ngày trong tuần để đưa chồng và hai con tiêm vaccine. Gia đình chị có ông nội cao tuổi, mắc tiểu đường nhiều năm, vừa nhập viện theo dõi do nhiễm cúm dẫn tới tăng đường huyết và biến chứng viêm phổi. Chị là người chăm sóc chính, các con thường xuyên vào thăm ông, nên để yên tâm, chị phòng ngừa vaccine cho cả nhà.

"Tôi cũng sợ nếu các con ốm đợt này, gia đình không còn người chăm sóc các cháu", chị Phương Anh nói.

Từ đầu tháng 11, các trung tâm tiêm chủng của VNVC trên toàn quốc ghi nhận số lượt tiêm cúm tăng mạnh. Hầu hết hai ngày cuối tuần, số lượng người chờ tiêm phủ kín ghế chờ. Bên cạnh đó, lượng người đăng ký trước thông qua tổng đài và website, fanpage, ứng dụng tăng cao do lo ngại khan hiếm vaccine. Để đáp ứng, trung tâm tăng bố trí nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng để hỗ trợ người dân tiêm cúm nhanh.

Trong 1 tháng qua, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận 30% người đến tiêm cúm lần đầu tiên. Ảnh: Khánh Hòa

Điểm đáng chú ý, trong một tháng qua, nhóm trẻ dưới 10 tuổi, người cao tuổi và có bệnh nền chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó khoảng 30% là người lần đầu tiêm. Nhiều gia đình trẻ, khỏe mạnh vẫn chủ động phòng bệnh bằng vaccine, đưa 3-4 thế hệ cùng đi tiêm.

Như gia đình anh Tiến, 42 tuổi, ở TP HCM, tiêm vaccine cho ông bà, họ hàng và cả các cháu. Lý do, cách đây nửa tháng, anh bị ho, sốt, đau nhức người đúng dịp gia đình tổ chức lễ đầy tháng cho con gái anh. Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ý nghĩa của con nên anh vẫn dự tiệc và ẵm bé để chụp hình. Một ngày sau, em bé bị sốt cao hơn 39 độ C, co giật, tím tái, phải nhập viện điều trị, thở máy một tuần mới được xuất viện. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi do cúm. Ngoài ra, vợ anh và một số người thân, họ hàng đến dự tiệc tiếp xúc với anh cũng lây nhiễm bệnh, ho, sốt sau đó.

"Cúm gây bệnh nặng chứ không phải đơn giản, tiêm vaccine không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ người xung quanh nữa", anh Tiến nói.

Nhiều người dân đến VNVC tiêm ngừa cúm do lo ngại mắc bệnh, ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết người dân ngày càng chủ động tiêm vaccine cúm, biết phân biệt rõ cúm với cảm lạnh thông thường. Đây là dấu hiệu cho thấy cộng đồng đã hiểu về bệnh hơn, nắm được cúm có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm màng não, suy hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người bệnh mạn tính và thai phụ.

Tiêm vaccine cúm giúp giảm tới 60% nguy cơ mắc bệnh, 90% nguy cơ nhập viện và 70-80% nguy cơ tử vong. Vaccine được tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn; trẻ dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần 2 mũi cách nhau một tháng, từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi; phụ nữ mang thai có thể tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào, tốt nhất từ tháng thứ 4. Do virus cúm liên tục biến đổi và miễn dịch giảm sau 6-12 tháng, mỗi người cần tiêm nhắc lại hàng năm, không nên chờ đến khi dịch bùng phát mới tiêm.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết lạnh, khô cuối năm cũng tạo điều kiện cho mầm bệnh như phế cầu, sởi, thủy đậu, hợp bào hô hấp RSV... phát triển. Các bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm màng não. Mọi người nên chủ động phòng bệnh để tránh lây nhiễm chéo, hoặc bội nhiễm dẫn tới biến chứng nặng.

Ngoài ra, người dân nên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khu vực công cộng đông đúc; hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, sổ mũi; ăn uống đầy đủ, tăng cường trái cây và rau xanh; ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn... Người có triệu chứng ho, sốt nên đi khám để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị, không tự ý mua thuốc.

