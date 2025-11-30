Lo ngại khói thuốc lá, cha mẹ cho con tiêm kháng thể phòng RSV

Chứng kiến con bạn nhập viện dài ngày vì nhiễm virus RSV, chị Tuyết (34 tuổi, TP HCM) quyết định đưa con gái 3 tháng tuổi đi tiêm kháng thể đơn dòng phòng bệnh.

Ban đầu, chị nghĩ RSV chỉ như cảm lạnh, nhưng khi thấy bé 8 tháng tuổi, con của bạn diễn tiến nhanh, co giật, tím tái, khó thở phải điều trị lâu dài, chị mới tìm hiểu kỹ.

"Ban đầu bé chỉ sốt, biếng ăn, nhưng bệnh diễn tiến rất nhanh khiến bé co giật, tím tái, khó thở", chị Tuyết nói.

Chị nhận thấy người hút thuốc lá, giao tiếp nhiều như chồng mình dễ nhiễm RSV và lây cho bé. Do đó, chị tìm cách phòng bệnh cho con.

Nghe tin Việt Nam đã có kháng thể đơn dòng phòng RSV, chị đưa con đến Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Sau thăm khám, bé được tiêm tại Phòng khám Nutrihome.

Chị Hiền đưa con gái hai tháng tuổi đi tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại Phòng khám Nutrihome. Ảnh: Trúc Đào

Cùng ngày, gia đình chị Hiền, 39 tuổi, ở phường Khánh Hội, TP HCM, cũng đưa bé Cappy, 2 tháng tuổi đi tiêm kháng thể đơn dòng RSV. Chị Hiền chia sẻ đọc thông tin thấy nhiều bé nằm viện, thở máy do nhiễm RSV. Bệnh này có thể tấn công bất cứ em bé nào, kể cả các bé sinh đủ tháng, khỏe mạnh như con của chị. Trẻ càng nhỏ nguy cơ nhập viện, suy hô hấp do viêm phổi, viêm tiểu phế quản càng cao.

"Bé Cappy nhỏ nhất trong nhà, vì vậy, cả gia đình dành tình thương và mong muốn chăm sóc con tốt nhất", chị Hiền nói.

Bác sĩ Phạm Đình Đông, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết RSV là virus phổ biến lây qua đường hô hấp. Virus có thể tồn tại trên bề mặt của các đồ vật cứng tới hơn 6 tiếng, sống trên quần áo và bàn tay lên tới một giờ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến trẻ dưới một tuổi nhập viện.

Gia đình chị Hiền đưa con gái út đi tiêm ngừa kháng thể đơn dòng. Ảnh: Trúc Đào

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp nên dễ gặp biến chứng nặng khi nhiễm RSV. Một trẻ có thể tái nhiễm nhiều lần với RSV trong năm. Trẻ sinh non, có bệnh lý là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng do virus này cao hơn. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy hơn 70% trẻ nhập viện do RSV thuộc nhóm sinh đủ tháng và khỏe mạnh trước đó.

Trẻ có thể nhiễm bệnh từ người lớn đi làm, trẻ lớn đi học mang mầm bệnh về nhà. Khói thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm RSV và mức độ nặng của bệnh.

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab phòng RSV được ra mắt và triển khai tiêm vào tháng 10/2025. Theo bác sĩ Đông, kháng thể đơn dòng cung cấp khả năng bảo vệ trực tiếp thay vì thời gian chờ cơ thể sinh ra kháng thể như vaccine, giúp bảo vệ kịp thời cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Trẻ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi chỉ cần tiêm một mũi, trẻ trên 12-24 tháng có nguy cơ cao nhiễm RSV cần tiêm 2 mũi trong cùng một ngày. Theo nghiên cứu, một mũi kháng thể có thể duy trì khả năng bảo vệ kéo dài suốt mùa RSV là 5-6 tháng, giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện do viêm phổi, viêm tiểu phế quản do RSV.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có vaccine phòng RSV, tiêm một mũi cho mẹ bầu từ 24-36 tuần thai kỳ, giúp truyền kháng thể thụ động, bảo vệ bé trong 6 tháng đầu đời. Vaccine cũng tiêm một mũi cho người từ 60 tuổi trở lên để phòng bệnh chủ động.

Phụ huynh cần kết hợp tiêm phòng với dinh dưỡng hợp lý, cho trẻ bú mẹ, tránh khói thuốc, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.

Hoàng Dương