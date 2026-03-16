Keane phản đối Man Utd ký dài hạn với Carrick

AnhTheo huyền thoại Roy Keane, Michael Carrick vẫn không phải lựa chọn phù hợp để dẫn dắt Man Utd lâu dài, trái ngược quan điểm ủng hộ tuyệt đối từ Wayne Rooney.

Trên sân Old Trafford hôm 15/3, Man Utd thắng Aston Villa 3-1 nhờ các bàn của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. "Quỷ Đỏ" xây chắc vị trí thứ ba với 54 điểm, hơn Aston Villa ba, Liverpool năm, Chelsea 6 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Kết quả này cũng khiến nhiều ý kiến kêu gọi ban lãnh đạo Man Utd bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức sau mùa giải. Kể từ khi nhận việc hồi tháng 1, cựu tiền vệ người Anh giúp đội thắng 7 trong 9 trận.

HLV Michael Carrick (trái) bắt tay Casemiro sau trận Man Utd thắng Aston Villa 3-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Tuy nhiên, bình luận trên Sky Sports, Keane cho rằng Carrick chưa phải lựa chọn tối ưu. "Tôi nghĩ CLB có thể cân nhắc điều đó, nhưng cá nhân tôi thì không", ông nói. "Carrick đã làm rất tốt trong việc giành chiến thắng và đơn giản hóa lối chơi. Nhưng tôi tin rằng vẫn có những lựa chọn tốt hơn trên thị trường".

Theo cựu tiền vệ người Ireland, việc dẫn dắt tạm quyền và đảm nhiệm vai trò HLV trưởng lâu dài là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. "Các cầu thủ thường thích HLV tạm quyền. Nhưng khi trở thành HLV chính thức, bạn phải đưa ra quyết định về hợp đồng, chuyển nhượng, chuẩn bị tiền mùa giải, đội ngũ y tế. Những trách nhiệm đó rất khác", ông cho biết.

Cựu đội trưởng Man Utd cũng cho rằng CLB cần một nhà cầm quân có kinh nghiệm chinh phục danh hiệu và thi đấu ở châu Âu. Khi được hỏi về những ứng viên phù hợp, Keane nhắc tới các HLV hàng đầu như Diego Simeone (HLV đương nhiệm của Atletico), Luis Enrique (PSG) và Thomas Tuchel (tuyển Anh).

"Để dẫn dắt Man Utd, bạn cần người giàu kinh nghiệm hơn, từng giành danh hiệu và cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Carrick hiện chưa có điều đó", Keane nói tiếp. "Trách nhiệm của ban lãnh đạo là tìm kiếm những HLV tốt nhất có thể cho Man Utd".

Trước đó, chính Keane cho rằng Carrick chưa đủ kinh nghiệm để làm HLV chính thức của Man Utd. Gary Neville thì khuyên Man Utd nên tìm kiếm một HLV giàu kinh nghiệm hơn, dù thừa nhận Carrick đã làm tốt trong vai trò tạm quyền. Scholes thậm chí gợi ý "Quỷ Đỏ" cân nhắc HLV giàu thành tích như Carlo Ancelotti, người đang dẫn dắt tuyển Brazil.

Wayne Rooney có quan điểm trái ngược với các đồng đội cũ. "Chắc chắn anh ấy nên được nhận công việc này. Tôi đã nói điều đó từ trước và tôi biết điều này sẽ xảy ra với Carrick", cựu tiền đạo người Anh nói trên BBC Radio 5 Live.

Trong khi đó, Carrick tỏ ra thận trọng khi nói về tương lai. Sau trận thắng Aston Villa, HLV 44 tuổi cho biết đã trao đổi với giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox, nhưng hiện chỉ tập trung vào trận tiếp theo gặp Bournemouth ngày 20/3.

"Thực ra không có quá nhiều ồn ào. Tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình và tận hưởng điều đó", Carrick nói. "Điều gì đến sẽ đến, còn lúc này chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Hồng Duy (theo Daily Mail)