Rooney: 'Man Utd phải ký dài hạn với Carrick'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney cho rằng Michael Carrick xứng đáng được ký hợp đồng dài hạn dẫn dắt Man Utd sau trận thắng Aston Villa 3-1.

Phát biểu trên BBC Sport sau trận Man Utd thắng Aston Villa, Rooney nói: "Chắc chắn anh ấy nên được nhận công việc này. Tôi đã nói điều đó từ trước và tôi biết điều này sẽ xảy ra với Carrick".

Cựu tiền đạo Man Utd cho rằng Carrick hiểu rõ môi trường tại Old Trafford và biết cách khơi dậy tinh thần trong phòng thay đồ. Đội bóng cần một người điềm tĩnh, am hiểu CLB và biết cách gắn kết các cầu thủ như Carrick đã làm được kể từ khi lên nắm quyền.

Rooney ủng hộ Carrick dẫn dắt Man Utd dài hạn.

"Tôi biết rất rõ con người và tính cách của Carrick", Rooney nói thêm. "Man Utd cần một cái đầu lạnh, nhưng cũng cần một người hiểu CLB và các cầu thủ cần được động viên. Anh ấy đã mang lại điều đó".

Rooney nhận xét các cầu thủ Man Utd đang chơi gắn kết và hiệu quả hơn so với giai đoạn trước. "Chúng ta đang thấy đội bóng thi đấu với chất lượng cao hơn, đoàn kết hơn và trông như một tập thể rất mạnh. Với tôi, không có lý do gì phải thay đổi", HLV 40 tuổi nói thêm.

Theo Rooney, thống kê thành tích của Carrick cũng đủ thuyết phục ban lãnh đạo. Kể từ khi dẫn đội, cựu tiền vệ Anh đã giúp Man Utd thắng 8 trong 10 trận gần nhất, đồng thời đạt tỷ lệ thắng cao nhất trong các HLV Man Utd, sau cùng số trận cầm quân.

Chiến thắng trước Aston Villa cũng giúp Man Utd củng cố vị trí thứ ba, tạo khoảng cách ba điểm với chính đối thủ khi mùa giải còn 8 vòng đấu. Rooney cho rằng việc giành vé dự Champions League mùa tới sẽ rất quan trọng đối với CLB. "Đây là chiến thắng quan trọng. Trở lại Champions League sẽ giúp CLB rất nhiều về mặt tài chính và tạo nền tảng cho tương lai", Rooney nói.

Trên sân Old Trafford, các bàn thắng của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko giúp đội chủ nhà giành trọn ba điểm. Sesko tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi 5 bàn trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng.

Dù nhận được nhiều lời khen và sự ủng hộ từ Rooney, Carrick tỏ ra khá điềm tĩnh khi được hỏi về khả năng trở thành HLV dài hạn của Man Utd. "Có nhiều người nói về điều đó. Nhưng với tôi, những lời nói đó không ảnh hưởng gì cả", HLV 44 tuổi bình luận. "Những lời nói đó giống như tiếng ồn. Và đó chỉ là tiếng ồn nếu như chúng ta lắng nghe".

Carrick cho biết ông đang tận hưởng công việc hiện tại và muốn tiếp tục cải thiện đội bóng. "Tôi đang rất thích công việc này và muốn tiếp tục tiến lên. Điều gì xảy ra trong tương lai thì không thể nói trước", ông nói.

Man Utd vẫn chưa xác định HLV tiếp theo, sau khi Carrick hết hợp đồng vào cuối mùa. Khi được hỏi về tình hình đội bóng, tỷ phú Jim Ratcliffe khen ngợi Carrick đang làm tốt, nhưng từ chối thảo luận khả năng gia hạn.

Sau trận thắng Aston Villa, Man Utd sẽ phải làm khách trên sân của Bournemouth ở vòng 31 tối 20/3.

