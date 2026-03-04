Man Utd được khuyên bổ nhiệm Ancelotti

Theo cựu tiền vệ Paul Scholes, Man Utd nên cân nhắc bổ nhiệm HLV dày dạn kinh nghiệm như Carlo Ancelotti thay vì đặt niềm tin lâu dài vào Michael Carrick.

Carrick tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford theo hợp đồng đến cuối mùa và nhanh chóng tạo dấu ấn. Sau bảy trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, ông giúp Man Utd thắng sáu và hòa một - thành tích ra mắt đồng hạng tốt nhất lịch sử giải. Trận thắng ngược Crystal Palace 2-1 cuối tuần qua giúp "Quỷ Đỏ" vươn lên thứ ba và tiến bước dài trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Nhưng trên podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes cho rằng Carrick chưa phải phương án tối ưu cho mùa giải tới. "Lựa chọn hoàn hảo vẫn là Ancelotti", cựu tiền vệ người Anh nói. "Tôi biết ông ấy đang dẫn dắt Brazil, nhưng đó là mẫu HLV có thể khiến cầu thủ cảm thấy tự tin tuyệt đối. Ông ấy có kinh nghiệm chiến thắng. Vấn đề duy nhất là liệu ông ấy có quá lớn tuổi hay không".

HLV Carlo Ancelotti chỉ đạo buổi tập của tuyển Brazil trên sân Emirates, London, Anh ngày 14/11/2025. Ảnh: Reuters

Ancelotti là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử tuyển Brazil và được cho đạt thỏa thuận gia hạn đến năm 2030. Nhưng Scholes hy vọng Man Utd có thể thuyết phục Ancelotti đổi ý sau World Cup 2026. Theo cựu tiền vệ người Anh, đội chủ sân Old Trafford cần một HLV có "thần thái và sự hiện diện của một thủ lĩnh".

Chỉ đạo tuyển Brazil là lần đầu tiên Ancelotti làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp huấn luyện hơn 30 năm. Sau khi khởi nghiệp tại Serie B cùng Reggiana năm 1995, ông đã trải qua nhiều CLB, gồm Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern, Napoli và Everton. Tổng cộng, Ancelotti giành 6 chức VĐQG và 5 danh hiệu Champions League.

Carrick từng dẫn dắt Middlesbrough tại Championship giai đoạn 2022-2025 trước khi trở lại Old Trafford. Scholes hoài nghi về khả năng đưa đội bóng tới các danh hiệu lớn của đồng đội cũ - người từng sát cánh cùng ông 160 trận trong màu áo Man Utd và tuyển Anh.

"Câu hỏi là liệu Carrick đã đủ trải nghiệm hay chưa. Championship hoàn toàn khác với việc tranh vô địch Ngoại hạng Anh", cựu cầu thủ 51 tuổi nhấn mạnh. "Chúng ta có thể hình dung Carrick vô địch Ngoại hạng Anh không? Tôi chưa chắc".

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

Scholes cũng đặt vấn đề về định hướng của CLB: ưu tiên HLV thiên về chiến thuật hay HLV giỏi quản trị con người. Ông dẫn chứng trường hợp Ole Gunnar Solskjaer - người được đánh giá cao ở kỹ năng quản lý phòng thay đồ nhưng thiếu kinh nghiệm chinh phục danh hiệu lớn.

"Các HLV giỏi quản trị con người thường cần một trợ lý chiến thuật xuất sắc bên cạnh. CLB phải quyết định họ muốn điều gì. Những câu hỏi từng đặt ra với Ole sẽ tiếp tục được đặt ra với Carrick", Scholes kết luận.

Hồng Duy (theo Daily Mail)