Keane: 'Carrick vẫn không phải HLV lâu dài dù Man Utd toàn thắng'

AnhSau trận thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, Roy Keane cho rằng Man Utd thể hiện bộ mặt giàu năng lượng và bản lĩnh hơn, nhưng vẫn không xem Michael Carrick là lựa chọn phù hợp lâu dài.

Trên sân Emirates tối 25/1, Man Utd thủng lưới trước vì pha đá phản của Lisandro Martinez, rồi dẫn 2-1 nhờ công Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Sau khi để Mikel Merino quân bình 2-2, cầu thủ vào thay người Matheus Cunha tỏa sáng với pha cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm, giúp Man Utd hoàn tất cuộc ngược dòng thắng 3-2.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Man Utd dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, sau khi vượt qua Man City với tỷ số 2-0. Những kết quả này giúp "Quỷ Đỏ" thắp lại hy vọng cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh.

HLV tạm quyền Michael Carrick ăn mừng sau trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: PA Wire

Dù vậy, Roy Keane cho rằng những kết quả tích cực ban đầu chưa đủ để đảm bảo tương lai lâu dài cho Carrick tại Old Trafford. Theo kế hoạch, Man Utd bổ nhiệm Carrick dẫn đội đến hết mùa, rồi sẽ chọn HLV chính thức khác từ mùa 2026-2027. "Hai màn trình diễn rất tốt, nhưng ai cũng có thể thắng hai trận. Kể cả nếu Man Utd toàn thắng đến hết mùa, tôi vẫn không trao công việc này cho Carrick", Keane bình luận.

Theo cựu tiền vệ của người Ireland, tầm vóc và tham vọng của Man Utd đòi hỏi một HLV đẳng cấp hơn - người có thể mang về danh hiệu Ngoại hạng Anh. "Chúng ta có thực sự tin Carrick có thể giúp Man Utd vô địch giải đấu không? Với tôi, điều đó là chưa đủ", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Keane vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của Man Utd trước Arsenal. Ông cho rằng đội bóng cũ đã chơi với sự tự tin và điềm tĩnh, thể hiện hình ảnh gợi nhớ về những ngày tháng đỉnh cao. "Hai pha lập công tuyệt vời, các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tạo ra khác biệt. Nhìn các CĐV Man Utd trên khán đài, cảm giác như thời hoàng kim đã trở lại phần nào", cựu danh thủ 54 tuổi bày tỏ.

Đồng quan điểm về sự tiến bộ, Gary Neville thừa nhận ông không ngờ Carrick có thể giành trọn 6 điểm trước hai ứng viên vô địch Man City và Arsenal chỉ trong một tuần. "Đó là sự lột xác đáng kinh ngạc. Thật khó tin Carrick có thể nâng tầm màn trình diễn của các cầu thủ nhanh đến vậy", ông đánh giá.

HLV tạm quyền Michael Carrick chỉ đạo trong trận đấu Arsenal. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Carrick tỏ ra thận trọng dù khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhà cầm quân người Anh cho biết Man Utd mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình tái thiết. "Mọi thứ mới diễn ra trong 10 ngày, nên không thể hoàn hảo ngay. Đây là khởi đầu tốt, nhưng chúng tôi cần xây dựng thêm nhiều lớp nữa trong thời gian tới", ông chia sẻ.

Carrick cũng nhấn mạnh tinh thần tập thể và sự đóng góp của các cầu thủ dự bị, coi đó là nền tảng quan trọng cho chặng đường phía trước. "Khi cả đội cùng tin tưởng và chiến đấu, kết quả sẽ đến. Được ăn mừng cùng người hâm mộ sau trận là khoảnh khắc rất ý nghĩa", ông nói thêm.

Vòng tiếp theo ngày 1/2, Man Utd trở về sân nhà Old Trafford tiếp Fulham.

Hồng Duy (theo Sky Sports)