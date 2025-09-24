Yamal: 'Phải leo dần mới tới được đỉnh cao'

Tiền vệ 18 tuổi Lamine Yamal đăng thông điệp mạnh mẽ thể hiện niềm tin, sau khi thua Ousmane Dembele ở giải Quả Bóng Vàng 2025.

"Kế hoạch của Chúa luôn hoàn hảo, phải leo dần để đến được đỉnh cao. Hạnh phúc vì có thêm Kopa Trophy và xin chúc mừng Dembele với giải thưởng cùng mùa giải tuyệt vời", Yamal viết và đăng kèm loạt ảnh trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng lên Instagram ngày 23/9.

Dòng chia sẻ của Yamal nhanh chóng nhận được phản hồi từ các đồng đội như Marc Casado, Fermin Lopez, Alejandro Balde hay Marc Bernal. Nhiều CĐV cũng bình luận rằng, với tài năng vượt trội, Yamal sớm muộn sẽ giành Quả Bóng Vàng.

Lamine Yamal tươi cười khi nhận Kopa Trophy trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 của France Football tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: FC Barcelona

Tối 22/9, Yamal đưa 20 thành viên gia đình và bạn bè, tới dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng tại nhà hát Chatelet, Paris. Tiền vệ chạy cánh người Tây Ban Nha sẵn sàng mở tiệc tại Pháp nếu đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Nhưng, anh chỉ nhận Quả Bóng Bạc, xếp sau Ousmane Dembele của PSG.

Trong khi Yamal bày tỏ sự bình thản, thậm chí ôm chúc mừng Dembele, bố của anh Mounir Nasraoui tỏ rõ sự tức giận. "Tôi nghĩ đây không hẳn là một vụ cướp, nhưng chắc chắn là tổn thương tinh thần lớn nhất mà một con người có thể trải qua", ông nói trước truyền thông ở Paris.

Yamal cũng không ra về tay trắng khi lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới. Nhà vô địch Euro 2024 phá vỡ chu kỳ "mỗi năm một chủ nhân" từ khi giải thưởng được France Football trao lần đầu năm 2018. Anh cũng nối dài sự thống trị của Barca ở hạng mục này, khi giành 4 giải qua 7 lần tổ chức, với Pedri (2021), Gavi (2022) và Yamal (2024, 2025).

Ousmane Dembele vượt qua Yamal để lần đầu tiên giành Quả Bóng Vàng, mùa giải bùng nổ cùng PSG. Tiền đạo người Pháp ghi 35 bàn, kiến tạo 14 lần sau 53 trận, góp công lớn giúp PSG giành cú ăn ba gồm Champions League, Ligue 1 và Cup Quốc gia Pháp.

Lionel Messi, chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng, không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến đồng đội cũ được vinh danh. "Tuyệt vời Ous!!! Chúc mừng, tôi rất hạnh phúc cho cậu. Cậu hoàn toàn xứng đáng", siêu sao Argentina bình luận trên Instagram của Dembele bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong bài phát biểu khi nhận giải, Dembele không quên nhắc đến quãng thời gian khoác áo Barca, nơi anh từng sát cánh cùng Messi. "Tôi đã học được rất nhiều tại đó, khi chơi bên cạnh những cầu thủ như Messi hay Andres Iniesta. Đó là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn vào danh sách những huyền thoại từng giành giải thưởng này", tiền đạo PSG chia sẻ.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)