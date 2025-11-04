Yamal phá kỷ lục của Mbappe ở đội hình FIFPRO

Lamine Yamal xô đổ kỳ tích của Kylian Mbappe, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPRO.

Ngày 3/11, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) công bố đội hình tiêu biểu năm 2025, sau khi thu thập phiếu bầu của hơn 20.000 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 68 quốc gia.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được chọn vào đội hình tiêu biểu năm của FIFPRO. Kỷ lục trước đó thuộc về Mbappe năm 2018, khi tiền đạo người Pháp được vinh danh ở tuổi 19 sau chức vô địch World Cup.

Lamine Yamal (trái) và Kylian Mbappe trong trận Barca thắng Real 4-3 trên sân Montjuic, thành phố Barcelona, xứ Catalonia, Tây Ban Nha, vòng 35 La Liga ngày 11/5/2025. Ảnh: beIN Sports

PSG áp đảo với 5 cầu thủ, tính cả Gianluigi Donnarumma - thủ môn chuyển sang Man City từ hè 2025. Điều này phản ánh mùa giải thống trị của đội bóng nước Pháp với cú ăn bốn lịch sử, gồm việc thâu tóm các danh hiệu quốc nội và lần đầu vô địch Champions League.

Những cầu thủ còn lại là hậu vệ phải Achraf Hakimi, hậu vệ trái Nuno Mendes, tiền vệ Vitinha và tiền đạo Ousmane Dembele - Quả Bóng Vàng 2025.

Đội hình năm nay là sự kết hợp giữa những tên tuổi kỳ cựu và thế hệ tài năng mới. Mbappe có lần thứ sáu, trong khi Virgil van Dijk lần thứ năm góp mặt. Nuno Mendes, Vitinha, Pedri, Cole Palmer, Ousmane Dembele và Yamal thì lần đầu được vinh danh, báo hiệu sự chuyển giao quyền lực trong nhóm cầu thủ hàng đầu thế giới.

Mohamed Salah và Harry Kane là hai ngôi sao đáng kể vắng mặt trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPRO. Mùa trước, Salah ghi 29 bàn, góp công lớn giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sớm bốn vòng. Kane cũng đạt phong độ cao, ghi 26 bàn trong hành trình vô địch Bundesliga - danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp.

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) công bố đội hình tiêu biểu nam 2025.

Ra đời từ năm 2005, FIFPRO World 11 là giải thưởng duy nhất trong bóng đá được quyết định hoàn toàn bởi chính các cầu thủ - những người thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và hiểu rõ ai xứng đáng nhất.

Việc bình chọn được thực hiện qua nền tảng kỹ thuật số bảo mật của FIFPRO và các hiệp hội cầu thủ thành viên. Các lá phiếu xét trên phong độ từ 15/7/2024 đến 3/8/2025, với điều kiện cầu thủ phải thi đấu tối thiểu 30 trận chính thức.

Mỗi người tham gia chọn ra ba cầu thủ nổi bật nhất cho bốn vị trí: thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Những cầu thủ có số phiếu cao nhất ở từng hạng mục được chọn vào đội hình, và suất cuối cùng dành cho cầu thủ ngoài sân có tổng số phiếu cao nhất còn lại.

Hồng Duy