Jensen Huang không họp riêng với cấp dưới trực tiếp

CEO Nvidia Jensen Huang điều hành Nvidia với 60 nhân viên cấp dưới trực tiếp, nhưng không có bất kỳ cuộc họp riêng nào.

"Tôi không có những cuộc họp riêng với ai trong số họ, vì đó là điều không thể", ông Huang nói trong podcast của nhà khoa học máy tính Lex Fridman phát sóng đầu tuần này. "Chúng tôi nêu ra một vấn đề, và tất cả chúng tôi cùng nhau giải quyết nó".

Huang mô tả quy trình làm việc của công ty là "thiết kế hợp tác tối ưu". Người đứng đầu Nvidia cho biết, bản thân quản lý chủ yếu các kỹ sư có chuyên môn về CPU, GPU, thuật toán và thiết kế. Tại cuộc họp, ông sẽ trao đổi với toàn bộ, mỗi người sẽ biết khi nào cần tham gia đóng góp ý kiến.

"Ai muốn phớt lờ thì cứ phớt lờ", Huang nói. "Họ biết khi nào cần chú ý".

Cũng theo Huang, việc gặp gỡ toàn bộ hoặc một nhóm nhân viên cấp dưới giúp mọi thứ được phân tích và suy luận thấu đáo, cho phép mọi người có thể tương tác và đưa ra giải pháp chung. Tuy nhiên, ông cũng không ngại chỉ trích nhân viên nếu họ "không đóng góp ý kiến vào lĩnh vực có thể làm được".

Theo Business Insider, cách thức tổ chức cuộc họp của CEO Nvidia khá giống với Steve Jobs. Lúc còn sống và điều hành Apple, CEO này khuyến khích nhân viên tranh luận trong các cuộc họp và tìm ra điểm yếu trong lập luận của nhau.

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan, hồi tháng 6/2024.

Trong buổi nói chuyện với Fridman, Huang cũng phản bác các cấu trúc tổ chức phổ biến, gồm cả "kiểu bánh hamburger" - mô tả lãnh đạo cấp cao là thành phần phía trên của bánh, quản lý cấp trung là phần thịt ở giữa, và phần còn lại của nhân viên là phần bánh dưới.

"Chúng trông đều giống nhau, và điều đó thật vô lý đối với tôi", Huang nói.

Theo TechCrunch, CEO Nvidia được biết đến là người nghiêm khắc với nhân viên. Ông đánh giá cao việc đẩy nhân viên đến giới hạn của họ, từ đó giúp họ tiến bộ. "Tôi thà tra tấn bạn để trở nên vĩ đại, vì tôi tin vào bạn", Huang nói trong một cuộc trò chuyện với CEO Stripe Patrick Collison năm 2024.

Cũng năm 2024, trong phát biểu tại Trường Kinh doanh Stanford, Huang cho rằng các CEO nên có số lượng nhân viên trực thuộc nhiều nhất. Bởi, đây là vị trí tốt nhất để "lãnh đạo người khác đạt được thành tựu vĩ đại, truyền cảm hứng và trao quyền".

Bản thân Huang cũng là người đam mê công việc. "Công việc là thứ thật tuyệt vời. Tôi luôn làm việc nhiều nhất có thể", ông cho biết tại sự kiện Stripe Sessions năm 2024, thêm rằng bản thân làm việc từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ. Ông thậm chí "không nhớ gì sau khi xem một bộ phim vì đang mải nghĩ đến công việc".

Người đứng đầu Nvidia cho biết ông có tiêu chuẩn rất cao với bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với 60 Minutes cùng năm, ông mô tả mình với cụm từ "đòi hỏi, cầu toàn và không dễ làm cùng".

