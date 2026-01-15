Jensen Huang: 'AI quyền năng chưa tồn tại'

Jensen Huang, ceo Nvidia, trấn an rằng thế giới còn cách rất xa trí tuệ nhân tạo quyền năng, vượt tầm kiểm soát của con người, hay còn gọi là God AI.

Trong podcast No Priors phát sóng cuối tuần qua, ông Huang bác bỏ lo ngại cực đoan rằng AI sẽ sớm vượt tầm kiểm soát, khẳng định God AI - khái niệm chỉ AI thần thánh - là sự cường điệu mang tính viễn tưởng.

"Tôi chưa thấy bất kỳ nhà nghiên cứu nào có khả năng thực tế để tạo ra God AI. Đó là một thực thể có thể hiểu thông thạo từ ngôn ngữ con người, mã gen, phân tử, protein đến ngôn ngữ vật lý một cách siêu việt. Kiểu AI đó đơn giản chưa tồn tại", ông nhấn mạnh.

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Theo ông, một trí tuệ như vậy chắc chắn không xuất hiện trong tương lai gần. Ông chỉ trích nhiều người có tầm ảnh hưởng đang gieo rắc nỗi sợ về AI và những kịch bản tận thế đang gây tổn thương cho ngành công nghiệp và xã hội.

"Thật lòng, nó cực kỳ gây hại khi những người có uy tín vẽ nên viễn cảnh tận thế như trong phim khoa học viễn tưởng. Điều đó không giúp ích cho người dân, cho chính phủ hay cho sự tiến bộ nhân loại", CEO Nvidia cho hay. Ông muốn thúc đẩy tầm nhìn AI là công cụ hỗ trợ giải quyết thiếu hụt lao động, và AI nên được coi là một phương tiện giúp công việc của con người hiệu quả hơn chứ không thay thế hoàn toàn.

Dù Jensen Huang lạc quan về tương lai AI, các báo cáo thực tế đang vẽ nên bức tranh phức tạp hơn. Đại học Stanford thống kê số lượng tin tuyển dụng đã giảm 13% trong ba năm qua do tác động của AI, còn Fortune cho biết 95% dự án triển khai AI hiện chưa mang lại tác động rõ rệt đến báo cáo lãi lỗ của doanh nghiệp.

Bất chấp những hoài nghi, nhiều hãng công nghệ đang dốc toàn lực cho hạ tầng AI. Sau khi Apple bắt tay Google để tận dụng sức mạnh của Gemini, Meta cũng công bố kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân công suất 6 gigawatt để vận hành các trung tâm dữ liệu AI, tương tự dự án Stargate 500 tỷ USD.

Huy Đức (theo Tom's Hardware)