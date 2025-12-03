CEO Nvidia: 'Thật điên rồ khi hạn chế dùng AI'

Jensen Huang, CEO Nvidia, yêu cầu nhân viên tăng cường dùng AI, bác bỏ lo ngại công nghệ này đe dọa việc làm và chỉ trích những quản lý tìm cách giảm sử dụng AI.

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan, tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Theo Tom's Hardware, tại một cuộc họp sau khi công ty đạt kỷ lục tài chính mới, CEO Jensen Huang khuyến khích toàn bộ nhân viên dùng AI. "Tôi biết một số quản lý Nvidia đang nói với nhân viên rằng hãy sử dụng ít AI hơn... Các ông có điên không vậy?", Huang nói, nhắc đến một báo cáo nội bộ về việc một số quản lý cấp trung khuyên đội ngũ của họ hạn chế phụ thuộc công cụ AI.

Ông cũng phủ nhận nỗi lo rằng việc tăng cường AI sẽ đe dọa việc làm của nhân viên. Thay vì lo sợ, ông thúc giục sử dụng AI một cách kiên trì, cả khi hệ thống chưa đạt độ tin cậy tuyệt đối trong một số tình huống, vì việc trải nghiệm liên tục sẽ giúp cải thiện kết quả.

"Tôi muốn mọi tác vụ có thể được tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo thì đều phải được tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo. Tôi hứa các bạn sẽ luôn có việc để làm", ông nói. Trước đó, ông từng nhấn mạnh tại sự kiện GTC 2025 tháng 10: "Bạn không mất việc vào tay AI. Bạn sẽ mất việc vào tay người sử dụng AI".

Hiện các kỹ sư Nvidia phụ thuộc nhiều vào trợ lý lập trình Cursor và ông Huang tin những công cụ tương tự cần được áp dụng rộng rãi trong công việc. Quan điểm của người đứng đầu Nvidia đồng nhất với định hướng của các gã khổng lồ công nghệ khác như Microsoft, Meta, Google và Amazon, những công ty đã chỉ đạo nhân viên đưa AI vào những quy trình lặp đi lặp lại hoặc có thể tự động hóa.

Jensen Huang cũng cho biết Nvidia đang đối mặt với một tình huống khó khăn là kết quả kinh doanh thường bị diễn giải tiêu cực, bất kể kết quả đó như thế nào, do thị trường nghi ngờ về việc duy trì nhu cầu trong thời gian dài đối với các hệ thống AI, kéo theo lo ngại bong bóng xảy ra.

Hồi tháng 10, ông khẳng định thế giới "không đang trong bong bóng AI" và trí tuệ nhân tạo chỉ đang là một phần của quá trình chuyển đổi từ phương pháp tính toán cũ sang điện toán tăng tốc mới hơn. Việc các hệ thống có thể lập luận, tư duy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại.

Huy Đức