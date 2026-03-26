Mark Zuckerberg, Jensen Huang làm cố vấn công nghệ cho ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn một số lãnh đạo công nghệ vào hội đồng tư vấn chính sách, đặc biệt về AI.

Ngày 25/3, Nhà Trắng công bố thành lập Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống (PCAST). Tổ chức mới do David Sacks, từng giữ chức cố vấn về AI và mật mã của Nhà Trắng, cùng cố vấn công nghệ Michael Kratsios, đồng chủ trì.

"Dưới thời Tổng thống Trump, PCAST sẽ tập trung vào những chủ đề liên quan đến cơ hội và thách thức mà các công nghệ mới nổi mang lại cho lực lượng lao động Mỹ, cũng như đảm bảo tất cả người Mỹ đều phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vàng của đổi mới", Nhà Trắng cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ công bố danh sách 13 thành viên đầu tiên từ ngành công nghiệp, trong đó có nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, nhà sáng lập Dell Michael Dell, CEO Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch Oracle Larry Ellison, CEO AMD Lisa Su, CEO Nvidia Jensen Huang. Theo một sắc lệnh hành chính được đưa ra sau đó, hội đồng cuối cùng có thể gồm 24 người.

"Mỹ có cơ hội dẫn đầu thế giới về AI", Zuckerberg nói với WSJ. "Tôi rất vinh dự tham gia hội đồng của Tổng thống và làm việc với các nhà lãnh đạo ngành khác trong ngành nhằm hiện thực hóa điều này".

Ông Dell cũng cho biết mong muốn hợp tác với hội đồng để "thúc đẩy các chính sách, tăng cường khả năng cạnh tranh và an ninh quốc gia của Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang.

Các đời tổng thống trước của Mỹ như George W. Bush, Barack Obama và Joe Biden cũng từng thành lập hội đồng tư vấn công nghệ tương tự. Những tổ chức này thường đóng vai trò cố vấn cho Nhà Trắng về vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học, và các thành viên thường phản ánh các ưu tiên của tổng thống đương nhiệm.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump cũng lập hội đồng tư vấn công nghệ, nhưng các thành viên khi đó được đánh giá "không nổi bật" như lần này. Theo giới chuyên gia, việc lãnh đạo doanh nghiệp lớn sẵn sàng đảm nhận vai trò cố vấn trong chính quyền Trump là sự thay đổi lớn so với nhiệm kỳ đầu của ông.

