Jensen Huang: 'Sai lầm khi nói AI đe dọa ngành phần mềm'

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng suy nghĩ tác nhân AI (AI Agent) sẽ chiếm lĩnh thị trường phần mềm doanh nghiệp là "sai lầm".

"Tôi nghĩ thị trường đã sai lầm", Huang nói với CNBC sau báo cáo tài chính quý IV/2025 tuần này. "Một lượng lớn công ty phần mềm sẽ sử dụng AI dạng tác nhân để phát triển phần mềm và nâng cao hiệu quả hoạt động".

CEO Nvidia lấy trình duyệt web và các phần mềm văn phòng của Microsoft làm ví dụ cho quan điểm của mình. Theo ông, AI sở hữu khả năng tương tác với người dùng, còn phần mềm là nền tảng giúp mọi thứ trở nên hiệu quả hơn.

Tỷ phú Jensen Huang ở Hà Nội tháng 12/2024. Ảnh: Hoàng Giang

Trước đó, giới lãnh đạo công nghệ chia thành nhiều luồng ý kiến về việc trí tuệ nhân tạo có khiến lĩnh vực kinh doanh phần mềm lập trình đi đến hồi kết hay không. Theo Business Insider, lo ngại dâng cao sau khi Phố Wall ghi nhận từ đầu tháng 2, thị trường xảy ra đợt bán tháo khiến giá trị vốn hóa của nhiều công ty công nghệ lớn giảm hơn 1.000 tỷ USD trước khi phục hồi nhẹ. Một trong những nguyên nhân được xác định đến từ loạt công cụ AI lập trình liên tiếp ra mắt với tốc độ nhanh và nâng cấp đột phá, như Anthropic với Opus 4.6, OpenAI với GPT-5.3-Codex, hay trước đó là Microsoft GitHub Copilot X (2026).

Tại sự kiện Cisco AI Summit 2026 đầu tháng, ông Huang cho rằng phần mềm là công cụ để AI sử dụng, không phải thay thế. Trí tuệ nhân tạo sẽ dùng các chức năng mà phần mềm cung cấp thay vì tự phát minh ra công cụ của riêng mình.

"Có quan niệm rằng lĩnh vực công cụ lập trình đang suy thoái và bị AI thay thế, thể hiện rõ qua việc giá cổ phiếu của nhiều công ty phần mềm đang phải chịu áp lực lớn. Đây là điều phi lý nhất trên đời và thời gian sẽ chứng minh", ông nói khi đó.

Bình luận được Jensen Huang đưa ra sau báo cáo tài chính quý IV/2025 lạc quan, với doanh thu tăng 73%, lên 68,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo 66,21 tỷ USD của giới phân tích. Trong quý I/2026, công ty ước tính doanh thu sẽ đạt 78 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 72,6 tỷ USD.

"Nhu cầu về GPU trên thế giới đang tăng theo cấp số nhân", ông nói với truyền thông ngày 25/2 khi công bố kết quả tài chính. "Tôi nghĩ, chúng ta đang chứng kiến điều đó, đến nỗi ngay cả GPU sáu năm tuổi vẫn được vận hành hết công suất trong các trung tâm dữ liệu, còn giá của chúng trên thị trường đang tiếp tục tăng".

Nvidia không báo cáo doanh số GPU tại Trung Quốc, dù đã được cấp phép bán giới hạn một số phiên bản. Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, giải thích với Bloomberg: "Một lượng nhỏ H200 cho khách hàng Trung Quốc đã được Mỹ chấp thuận, nhưng vẫn chưa tạo bất kỳ doanh thu nào. Chúng tôi không biết liệu việc nhập khẩu vào Trung Quốc có được cho phép hay không. Các đối thủ Trung Quốc gần đây cũng đạt tiến bộ, có tiềm năng thay đổi cấu trúc của ngành công nghiệp AI toàn cầu trong dài hạn".

Bảo Lâm (theo CNBC, TechCrunch)