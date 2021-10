'James Bond 25' vượt mốc 300 triệu USD

Bom tấn "No Time To Die" dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần ra mắt, nâng tổng doanh thu lên 313,3 triệu USD.

Theo Variety, phim thu về 56 triệu USD từ 4.407 rạp sau đợt công chiếu ở Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua. Thành tích này kém hai phần trước của 007 là Spectre (70 triệu USD) và Skyfall (88 triệu USD). Tại thị trường quốc tế, No Time To Die kiếm thêm 145 triệu USD, nâng tổng doanh toàn cầu lên 313,3 triệu USD sau gần hai tuần công chiếu.

Giới chuyên môn đánh giá kết quả mở màn của No Time To Die kém kỳ vọng. Trước khi ra mắt, phim được dự đoán đạt doanh thu khoảng 60-70 triệu USD tại Bắc Mỹ. Các rạp phim nơi đây vẫn chịu ảnh hưởng từ Covid-19, dù vậy, nhiều bom tấn liên tiếp có thành tích mở màn tốt như Venom: Let There Be Carnage (90,1 triệu USD), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (75 triệu USD).

Doanh thu toàn cầu của No Time To Die được đánh giá ấn tượng trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn chịu ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, phim cần đạt mốc 800 triệu USD nếu muốn có lãi. Phần 25 của 007 có kinh phí khoảng 250 triệu USD, chưa tính khoảng 100 triệu USD phí quảng cáo. Ê-kíp cũng mất thêm 10 triệu USD vì nhiều lần đổi lịch công chiếu. Nhiều chuyên gia hy vọng phim hòa vốn sau đợt chiếu tại Trung Quốc vào cuối tháng 10.

No Time to Die sẽ là tập phim cuối Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành vì dịch, phải hoãn chiếu nhiều lần. Năm 2018, dự án phải đổi đạo diễn và biên kịch vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Cary Joji Fukunaga sau đó được chọn vào ghế đạo diễn. Nhóm cây viết Neal Purvis và Robert Wade - từng viết kịch bản phim James Bond năm 1999 The World Is Not Enough - cùng Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) biên kịch.

