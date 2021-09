Đạo diễn '007' nói James Bond từng là kẻ hiếp dâm

Cary Fukunaga - đạo diễn "No Time To Die" - cho rằng nhân vật James Bond của Sean Connery ở các bản trước được xây dựng là kẻ hiếp dâm.

Trong bài phỏng vấn với Hollywood Reporter hôm 23/9, đạo diễn Fukunaga nói tác phẩm ngày càng được xây dựng tiên tiến và phù hợp văn hóa hiện đại. Anh thừa nhận Bond ở các phần cũ có nhiều điểm yếu: "Về cơ bản, chẳng phải trong Thunderball hay Goldfinger, nhân vật của Sean Connery đã cưỡng hiếp phụ nữ? Cô ấy liên tục từ chối còn anh ta vẫn tiến tới. Cách làm phim đó không thể thành công trong bối cảnh hiện tại".

Đạo diễn Cary Fukunaga. Ảnh: Hollywood Reporter

Khi phong trào #Metoo bùng nổ ở Hollywood vài năm trước, 007 gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng nhân vật chính trong phim được xây dựng theo khuôn mẫu nam tính độc hại, coi thường phụ nữ. Ngược lại, nhiều người nói không nên áp đặt quan điểm hiện đại vào những tác phẩm nghệ thuật cũ.

Trailer cuối cùng No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: CGV

Hướng đi mới của phim một phần nhờ trong ê-kíp biên kịch có thành viên nữ - Phoebe Waller-Bridge. Đạo diễn Fukunaga nói: "Tôi nghĩ biên kịch nữ khiến các vai nữ trong phim có chiều sâu hơn. Nhà sản xuất đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu. Ở những cuộc họp đầu tiên, họ đã rất chú trọng hướng đi này. Bạn không thể thay đổi Bond thành người khác sau một đêm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi thế giới xung quanh và cách anh ấy ứng xử trong môi trường mới".

Sean Connery trong vai James Bond phim "Goldfinger". Ảnh: Everett Collection

Đạo diễn cũng cho biết rất thích việc Daniel Craig thể hiện 007 theo cách trần trụi, nguy hiểm và giàu tính bạo lực. Nhân vật tập trung khắc họa sự nam tính qua những điểm khác thay vì tập trung chinh phục phụ nữ.

Tài tử Daniel Craig cũng hài lòng với cách khai thác mới của ê-kíp. Anh nói với Hollywood Reporter: "Thương hiệu rất ưu tiên việc đạo diễn để lại dấu ấn riêng của họ về câu chuyện và nhân vật. Cary Fukunaga đã mang đến một tầm nhìn mới cho Bond. Việc có một tên tuổi tầm cỡ như ông ấy khiến bộ phim có những thay đổi rõ rệt".

Daniel Craig (trái) trong "No Time To Die". Ảnh: Universal

No Time to Die sẽ là tập phim cuối Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành vì dịch, phải hoãn chiếu nhiều lần. Năm 2018, dự án đổi ê-kíp sản xuất vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Cary Fukunaga sau đó được chọn vào ghế đạo diễn. Nhóm cây viết Neal Purvis và Robert Wade - từng viết kịch bản phim James Bond năm 1999 The World Is Not Enough - cùng Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) biên kịch.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)