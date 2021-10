'Venom 2' phá kỷ lục của 'Black Widow'

Bắc MỹPhần hai "Venom" xô đổ kỷ lục mở màn của bom tấn "Black Widow" với doanh thu 90,1 triệu USD trong tuần đầu.

Ngày 3/10, theo Variety, Venom 2 trở thành phim có thành tích mở màn ấn tượng nhất tại phòng vé Bắc Mỹ trong thời dịch (tính từ tháng 3/2020 đến nay). Trước đó, Black Widow giữ kỷ lục với 80 triệu USD. Xếp sau lần lượt là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (75 triệu USD) và Fast & Furious 9 (70 triệu USD).

Trailer 'Venom 2' Trailer "Venom 2". Video: Sony

Venom 2 cũng chiếm ngôi đầu phòng vé được giữ bởi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings suốt tháng 9. Tom Rothman - giám đốc hãng Sony - cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì sự kiên trì và quyết định phát hành độc quyền tại rạp đã đem đến thành quả kỷ lục. Quan điểm cho rằng phòng vé đã chết thực chất là ý kiến bị phóng đại".

Doanh thu mở màn của Venom 2 thậm chí vượt xa thành tích của phần một, ra rạp năm 2018 với 80 triệu USD. Giới chuyên gia nhận xét kết quả này thực sự ấn tượng và báo hiệu sự phục hồi của phòng vé Bắc Mỹ.

Tom Hardy trong vai chính Eddie Brock, người bị Venom nhập. Ảnh: Sony

Tại thị trường quốc tế, Venom 2 kiếm thêm 13,8 triệu USD tại Nga tuần qua. Phim sẽ ra mắt tại khu vực Mỹ Latin trong tuần tới trước khi phát hành rộng rãi tại các thị trường quốc tế khác. Tác phẩm chưa có kế hoạch chiếu tại Trung Quốc. Năm 2018, phần một của phim từng thu 269 triệu USD tại riêng thị trường này.

Venom lần đầu ra mắt năm 1984 trong truyện tranh Marvel. Nhân vật từng xuất hiện trong Spider-Man 3 (2007), là đối thủ của anh hùng Người Nhện. Trong phần hai, phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy đóng) gặp khó khăn trong việc trở lại cuộc sống bình thường sau khi bị loài ký sinh ngoài vũ trụ Venom nhập. Cả hai tìm cách sống chung trong một cơ thể và không ảnh hưởng đến nhau. Họ cũng phải đối mặt với một loài ký sinh ngoài vũ trụ khác là Carnage, vốn là kẻ thù truyền kiếp của Venom.

Đạt Phan (theo Variety)