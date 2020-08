Sean Connery là James Bond được yêu thích nhất

Tài tử Sean Connery - người đầu tiên đóng 007 - giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng người hâm mộ loạt phim.

Diễn viên dẫn đầu cuộc bình chọn do trang Radiotimes tổ chức, theo kết quả công bố hôm 10/8 với tổng 14.000 người tham gia. Sáu tài tử từng đóng James Bond chia thành các cặp, được bình chọn theo thể thức đối đầu. Ba người thắng cuộc vào vòng trong, tranh hạng nhất, nhì và ba.

Ở vòng đầu, Connery chiếm 56% tổng số phiếu trước đàn em Daniel Craig, người giữ vai 007 từ năm 2006. Trong vòng cuối, ông lần lượt xếp trên Timothy Dalton và Pierce Brosnan.

Sean Connery trong 'James Bond: Diamonds Are Forever'. Ảnh: United Artists.

Tờ Telegraph đánh giá Sean Connery từ đầu đã đặt ra một hình mẫu 007, với giọng nói Scotland và phong cách thời trang hoàn hảo. Ông đóng 007 lần đầu năm 1962 trong Dr No. Sau đó, tài tử giữ vai đến năm 1983 trong các phần phim From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice và Diamonds Are Forever.

Christoph Lindner - một giáo sư dạy văn hóa tại đại học London - nói với Telegraph: "Không bất ngờ khi Sean được bầu là James Bond hay nhất mọi thời. Các tác phẩm của ông ấy thuộc thời kỳ hoàng kim của điện ảnh, gợi nhớ nhiều hoài niệm cho khán giả mỗi lần xem lại. Tuy nhiên, quan điểm của tôi Daniel Craig là 007 xuất sắc vì lột tả tính cách gần giống nhất với nhân vật gốc trong tiểu thuyết của Ian Fleming".

Sean Connery sinh năm 1930, từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Tờ The Sunday Herald từng vinh danh ông là "người Scotland vĩ đại nhất". Ông từng đoạt danh hiệu "đàn ông quyến rũ nhất" năm 1989 của tạp chí People. Bên cạnh loạt phim 007, Sean Connery nổi tiếng với các tác phẩm The Untouchables, The Man Who Would Be King, Indiana Jones and the Last Crusade hay The Name of the Rose.

Bond Girl Honor Blackman trong Goldfinger Sean Connery trong "Goldfinger". Video: ‎Eon Productions.

Đạt Phan (theo Telegraph)