'James Bond 25' hé hộ loạt cảnh hành động

Trailer cuối cùng của "No Time To Die" - phim thứ 25 của thương hiệu James Bond - hé lộ loạt cảnh chiến đấu của điệp viên 007.

Hôm 1/9, nhà phát hành tung trailer cuối cùng của No Time To Die và ấn định lịch phát hành vào ngày 8/10. Nội dung phim tiếp tục về quãng thời gian ở ẩn của 007 (Daniel Craig đóng) ở Jamaica. Anh ngừng thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ Anh nhưng bị vướng vào một phi vụ do tên ác nhân Safrin (Rami Malek) chủ mưu.

Trailer cuối cùng No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: CGV

Trailer mở đầu với cuộc hội thoại giữa James Bond và Ernst Stavro Blofeld - phản diện trong Spectre - hiện bị giam giữ. Cảnh phim gợi nhớ cảnh đấu trí giữa điều tra viên Clarice Starling và tên sát nhân hàng loạt Hannibal Lecter trong The Silence of the Lambs. Blofeld có thể là chìa khóa để James Bond tìm hiểu về những vụ án xảy ra liên quan trực tiếp đến anh cũng như tên ác nhân Safrin bí ẩn.

Tiếp đến, video tiết lộ hàng loạt cảnh hành động giữa hai phe tổ chức tình báo MI6 và băng nhóm tội phạm được trang bị vũ khí tối tân của Safrin. James Bond phải chiến đấu với chúng trên đủ mọi địa hình, từ trên trời cho đến dưới biển. Anh thực hiện hàng loạt cảnh truy đuổi bằng môtô, xe hơi và cả máy bay. Điệp viên Q (Ben Whishaw) tiếp tục là người cung cấp những loại vũ khí, thiết bị mới để 007 thực hiện nhiệm vụ sinh tử lần này. Ê-kíp cũng hé lộ các loại xe được dùng trong phim gồm hai mẫu môtô Triumph - Tiger 900 Rally Pro, Scrambler 1200 và bốn mẫu ôtô của hãng Aston Martin.

Tuy nhiên, phe phản diện còn nắm giữ một thứ đáng sợ với Bond hơn cả những thiết bị hiện đại. Trailer hé lộ tiến sĩ Madeleine Swann (Léa Seydoux) - người phụ nữ 007 phải lòng trong Spectre - vốn có liên hệ với Safrin. Bond bị giằng xé giữa tình cảm cá nhân và nhiệm vụ với tổ chức. Anh thậm chí hoài nghi tình cảm Swann từng dành cho mình.

Ngoài những đồng nghiệp cũ, James Bond nhận sự giúp đỡ của Nomi (Lashana Lynch) và Paloma (Ana de Armas), hai bóng hồng mới của thương hiệu phim. Nomi là điệp viên của MI6 được nhận lại mã hiệu 007 khi Bond ở ẩn. Trong khi đó, Paloma là thành viên của tổ chức tình báo Mỹ CIA, được cử đến giúp Bond triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

No Time to Die sẽ là tập phim cuối Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành vì dịch, phải hoãn chiếu nhiều lần. Năm 2018, dự án phải đổi đạo diễn và biên kịch vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Cary Joji Fukunaga sau đó được chọn vào ghế đạo diễn. Nhóm cây viết Neal Purvis và Robert Wade - từng viết kịch bản phim James Bond năm 1999 The World Is Not Enough - cùng Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) biên kịch.

Đạt Phan