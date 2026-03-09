Iraq đề nghị hoãn trận play-off World Cup 2026

LĐBĐ Iraq yêu cầu hoãn trận play-off World Cup 2026 sau khi từ chối phương án của FIFA về việc di chuyển bằng đường bộ 25 giờ tới Istanbul trước khi bay sang Monterrey thi đấu.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ đá trận play-off với đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname tại thành phố Monterrey (Mexico) ngày 31/3. Đây là một trong hai suất cuối cùng giành quyền tham dự World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

Tiền đạo Iraq Aymen Hussein (số 18) mở tỷ số từ chấm phạt đền trong trận thắng Indonesia 2-0 ở lượt cuối bảng F vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: IFA

Tuy nhiên, khả năng tổ chức trận đấu đang bị đặt dấu hỏi sau khi Bộ Giao thông Iraq thông báo không phận nước này sẽ tiếp tục đóng cửa trong thời gian chiến sự.

Hiện khoảng một nửa thành viên đội tuyển Iraq đang ở Baghdad và không thể rời khỏi quốc gia bằng đường hàng không. Trong khi đó, HLV trưởng người Australia Graham Arnold bị mắc kẹt tại Dubai.

Sau nhiều cuộc trao đổi trong những ngày gần đây, FIFA được cho đã đề xuất phương án để các cầu thủ Iraq di chuyển bằng đường bộ từ Baghdad tới Istanbul, trước khi bay sang Mexico.

Tuy nhiên, hành trình này phải đi qua khu vực phía bắc Iraq - nơi đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo báo Anh Guarđian, LĐBĐ Iraq (IFA) đã gửi đề nghị chính thức tới FIFA yêu cầu hoãn trận play-off liên lục địa World Cup, sau khi bác bỏ kế hoạch di chuyển khiến đội tuyển phải đi bằng đường bộ kéo dài khoảng 25 giờ.

HLV Graham Arnold đã thông báo với IFA rằng ông sẽ không cho phép các cầu thủ di chuyển bằng đường bộ trong bối cảnh chiến sự vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh vấn đề di chuyển, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Iraq cũng chưa nhận được thị thực nhập cảnh vào Mexico hoặc Mỹ - nơi đội tuyển dự định "đóng quân" tại Houston trước trận đấu.

IFA đang hối thúc FIFA sớm ra quyết định về việc hoãn trận đấu ngay trong tuần này nhằm giúp đội tuyển có kế hoạch chuẩn bị rõ ràng. Iraq đã giành quyền vào một trong hai trận chung kết của vòng play-off liên lục địa gồm 6 đội, trong đó trận của họ là trận cuối cùng của giai đoạn này.

Trong một diễn biến khác có thể mở ra phương án cho FIFA, Iraq được xem là ứng viên sáng giá nhất để thay thế Iran nếu đội bóng láng giềng này rút khỏi World Cup 2026 do ảnh hưởng của chiến tranh, bởi Iraq hiện là đội có thứ hạng cao tiếp theo trong hệ thống vòng loại của AFC.

Iraq mới một lần dự World Cup vào năm 1986, nơi họ toàn thua ba trận vòng bảng.

Hồng Duy (theo Guardian)