Xung đột Trung Đông khiến Iraq gặp khó trước play-off World Cup 2026

Hy vọng giành vé dự World Cup 2026 của Iraq đang bị ảnh hưởng khi xung đột Trung Đông khiến đội tuyển này gặp nhiều khó khăn về di chuyển và thủ tục.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ đá trận play-off với đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname tại thành phố Monterrey (Mexico) ngày 31/3. Đây là một trong hai suất cuối cùng giành quyền tham dự World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

Tiền đạo Iraq Aymen Hussein (số 18) mở tỷ số từ chấm phạt đền trong trận thắng Indonesia 2-0 ở lượt cuối bảng F vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: IFA

Trong thông báo đăng trên Instagram hôm 5/3, LĐBĐ Iraq (IFA) cho biết HLV trưởng Graham Arnold hiện chưa thể rời UAE vì nhiều khu vực không phận bị đóng cửa.

Ngoài ra, một số đại sứ quán vẫn tạm ngừng hoạt động, khiến nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cùng các thành viên ban huấn luyện và đội ngũ y tế chưa thể hoàn tất thủ tục xin visa nhập cảnh Mexico.

IFA vẫn giữ liên lạc thường xuyên với FIFA để bàn phương án đảm bảo tuyển Iraq có thể tham dự trận đấu. Đồng thời, AFC cũng được cập nhật đầy đủ về tình hình.

Trong trường hợp không vượt qua vòng play-off, Iraq vẫn có thể còn một cơ hội khác nếu Iran không tham dự World Cup 2026 vì căng thẳng với Mỹ và Israel. Chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj, thừa nhận tình hình hiện tại khiến đội tuyển nước này khó có thể hướng đến World Cup với sự lạc quan.

Nếu Iran rút lui - kịch bản hiện vẫn mang tính suy đoán, Iraq hoặc UAE có thể được lựa chọn thay thế với tư cách các đội châu Á xếp hạng thứ 9 và 10 ở vòng loại. Tuy nhiên, các quy định pháp lý của FIFA trong trường hợp này khá mơ hồ và nhiều khả năng trao quyền quyết định lớn cho Chủ tịch Gianni Infantino.

Vì thế, con đường chắc chắn nhất để Iraq góp mặt tại World Cup 2026 vẫn là thắng trận play-off cuối tháng này.

HLV Arnold, người từng dẫn dắt Australia dự World Cup 2022, cho rằng khâu chuẩn bị sẽ đóng vai trò quyết định. "Tôi không thể nói trước đội nào sẽ thắng giữa Bolivia và Suriname. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt", ông nói trên FIFA.com. "Chúng tôi cần đảm bảo quá trình chuẩn bị đúng hướng và các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất".

Iraq mới một lần dự World Cup vào năm 1986, nơi họ toàn thua ba trận vòng bảng.

Hồng Duy (theo ESPN)