World Cup 2026 đối mặt khủng hoảng chưa từng có

Nguy cơ Iran rút khỏi World Cup 2026 giữa căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến FIFA thêm rắc rối, bên cạnh loạt vấn đề về an ninh, bạo lực ở Mexico, tranh cãi tài chính và điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

Bài toán thay thế Iran. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom khẳng định ưu tiên của tổ chức này là tổ chức "một kỳ World Cup an toàn với sự tham gia của cả 48 đội". Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Iran (FFIRI) Mehdi Taj bày tỏ nghi ngại: "Sau cuộc tấn công này, chúng tôi khó có thể hướng tới World Cup với sự lạc quan".

Theo điều lệ, FIFA có toàn quyền quyết định việc thay thế một đội đã giành quyền dự vòng chung kết, nhưng quy định không nêu chi tiết quy trình.

Nếu Iran rút lui, ứng viên thay thế nhiều khả năng đến từ LĐBĐ châu Á (AFC). Iraq và UAE được xem là hai phương án khả dĩ. Iraq từng thua UAE ở vòng play-off khu vực trước khi giành quyền dự trận play-off liên lục địa. Trong trường hợp Iraq không giành vé, họ có thể là lựa chọn đầu tiên thay Iran. Nếu Iraq đã góp mặt ở vòng chung kết, suất thay thế có thể thuộc về UAE.

Trong lịch sử hiện đại, chưa từng có đội tuyển nào rút lui sau lễ bốc thăm kể từ năm 1950, khi Pháp và Ấn Độ không tham dự vì chi phí di chuyển.

Iran giành vé dự World Cup 2026 với tư cách nhất bảng A vòng loại thứ ba khu vực châu Á và dự kiến thi đấu tại Los Angeles và Seattle.

Lo ngại an ninh và khủng bố. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ làm gia tăng cảnh báo an ninh. Lực lượng chức năng Mỹ vốn đã trong tình trạng cảnh giác cao, nay càng siết chặt kiểm soát.

Chính phủ Mỹ đã hạn chế nhập cảnh với công dân Iran, ngoại trừ thành viên đội tuyển và ban huấn luyện. Một số quan chức bóng đá Iran, trong đó có chính Mehdi Taj, từng bị từ chối cấp visa dự lễ bốc thăm tại Washington hồi tháng 12.

Khả năng siết chặt kiểm soát biên giới có thể ảnh hưởng đến CĐV từ nhiều quốc gia, trong bối cảnh Mỹ từng hạn chế nhập cảnh với công dân một số nước như Iran, Ai Cập, Bờ Biển Ngà và Senegal.

An toàn cho người hâm mộ. Tại Mexico - một trong ba nước đồng chủ nhà - bạo lực liên quan các băng đảng ma túy, đặc biệt ở Guadalajara, làm dấy lên lo ngại. Chính phủ Canada khuyến cáo công dân thận trọng ở mức cao khi đến Mexico do nguy cơ tội phạm và bắt cóc.

Ở Mỹ, nhiều thành phố vẫn căng thẳng sau các cuộc biểu tình liên quan hoạt động truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Sự kết hợp giữa thời tiết mùa hè, đám đông CĐV cuồng nhiệt và lực lượng cảnh sát vũ trang có thể tạo ra những tình huống nhạy cảm.

Sân bãi và tài chính. Dù quyền đăng cai được trao cho liên danh Mỹ - Mexico - Canada từ 8 năm trước, khâu chuẩn bị sân vận động vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ.

Tại Foxborough (bang Massachusetts), chính quyền địa phương yêu cầu hỗ trợ tài chính khoảng 9 triệu USD để cấp phép sự kiện cho sân Gillette Stadium, nếu không sẽ không cấp giấy phép tổ chức.

Ngoài ra, bảy trong số 11 sân tại Mỹ - gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, New York và Seattle - cùng với Vancouver (Canada) phải thay mặt cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên theo tiêu chuẩn FIFA. Tổ chức này cam kết khắc phục các vấn đề mặt sân từng xảy ra ở giải đấu cấp CLB mùa hè năm ngoái.

Điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Trước phản ứng về nắng nóng và độ ẩm cao ở các trận đấu mùa hè, FIFA dự kiến bố trí nhiều trận buổi chiều trong các sân có mái che tại Dallas, Houston và Los Angeles.

Các trận đấu sẽ có quãng nghỉ tiếp nước giữa mỗi hiệp, biến trận đấu thành bốn hiệp nhỏ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trận diễn ra ngoài trời vào buổi chiều và đầu tối.

Theo luật Mỹ, trận đấu phải tạm dừng một giờ nếu có giông bão trong bán kính 10 dặm quanh sân, khiến lịch thi đấu có nguy cơ bị gián đoạn.

