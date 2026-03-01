Iran dọa rút khỏi World Cup 2026

LĐBĐ Iran để ngỏ khả năng không dự World Cup 2026, sau khi Lãnh tụ Tối cao nước này Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ và Israel.

Phát biểu trên kênh truyền hình Tehran, ông Mehdi Taj - Chủ tịch LĐBĐ Iran (FFIRI) - cho biết: "Với những gì xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng đến World Cup 2026". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về các cơ quan quản lý thể thao.

Iran giành vé dự World Cup lần thứ tư liên tiếp sau khi đứng đầu bảng A vòng loại khu vực châu Á. Tuy nhiên, kế hoạch đóng quân tại Kino Sports Complex (Tucson, Arizona) của họ hiện bị đặt trước nguy cơ đổ vỡ.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập, với các trận vòng bảng diễn ra tại Los Angeles và Seattle. Nếu cùng đứng nhì bảng, Iran có thể chạm trán Mỹ tại Dallas ngày 3/7.

Amirhossein Hosseinzadeh mừng bàn trong trận Iran thắng Triều Tiên tại Khu liên hợp thể thao Azadi ở Tehran ngày 10/6/2025. Ảnh: AFP

Sáng 28/2, Mỹ cùng Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa. Hơn 200 người thiệt mạng ở Iran.

Iran trả đũa bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông. Ít nhất một người thiệt mạng ở Israel. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt xung đột và giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Khoảng 15 tiếng sau khi mở chiến dịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran "đã bị hạ sát". Ông cảnh báo rằng chiến dịch tấn công vẫn sẽ tiếp tục, kêu gọi quân đội Iran hạ vũ khí và người dân Iran "giành lại đất nước". Truyền thông Iran 3,5 tiếng sau đó xác nhận Lãnh tụ Tối cao đã thiệt mạng, cho biết nhiều người thân của ông cũng tử vong.

Trước những diễn biến mới, lãnh đạo FIFA được cho là đang gấp rút đánh giá tác động đến công tác tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng FIFA (IFAB) ở Xứ Wales, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết: "Chúng tôi cũng đọc tin tức như mọi người sáng nay. Còn quá sớm để bình luận chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát mọi diễn biến trên thế giới. Mục tiêu là tổ chức một kỳ World Cup an toàn với sự tham dự của đầy đủ các đội".

World Cup 2026 diễn ra tại Canada, Mỹ và Mexico từ 11/6 đến 19/7, với 48 đội, thi đấu tổng cộng 104 trận tại 16 thành phố ở ba nước trên. Một đội tuyển có thể chỉ thi đấu ở Canada hoặc Mexico tại vòng bảng. Nhưng tới vòng knock-out, nhiều khả năng họ sẽ phải thi đấu tại Mỹ, khi nước này tổ chức tổng cộng 78 trận.

Ngay cả khi Iran được dự World Cup 2026, người hâm mộ nước này cũng khó lòng tới Mỹ để cổ vũ đội tuyển. Iran thuộc danh sách hơn 40 nước bị hạn chế đi lại, du lịch ở Mỹ. Mỹ có thể chỉ cấp miễn trừ cho cầu thủ, ban huấn luyện và các nhân viên đội bóng. Canada và Mexico tổ chức tổng cộng 26 trận, không có danh sách cấm nào tương tự Mỹ.

Hồng Duy (theo Daily Mail)