Intel cắt giảm hơn 35.000 nhân viên trong vòng hai năm

Dưới thời CEO Lip-Bu Tan, Intel nỗ lực tinh gọn bộ máy, hạn chế đầu tư lớn, chỉ rót tiền cho những dự án có thể thu lợi rõ ràng.

Ngày 28/12/2024, Intel có 108.900 nhân viên, bao gồm hàng nghìn nhân viên của Altera, công ty độc lập do Intel và Silver Lake đồng sở hữu. Tuy nhiên, theo hồ sơ mới nhất của Intel nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tính đến ngày 27/9/2025, công ty có 88.400 nhân viên, bao gồm 83.300 người tại Intel và 5.100 người tại Mobileye cùng các công ty con khác.

Điều này đồng nghĩa, Intel đã sa thải 20.500 nhân viên dưới thời Lip-Bu Tan. Việc sa thải dường như chủ yếu diễn ra trong quý II, khi chi phí cho điều chỉnh và tái cấu trúc lên tới hơn một tỷ USD, so với chỉ 175 triệu USD trong quý III. Nếu cộng thêm 15.000 vị trí bị ban lãnh đạo trước đó cắt giảm, công ty đã mất khoảng 35.500 nhân sự trong chưa đầy hai năm.

Bên ngoài trụ sở Intel ở California. Ảnh: Intel

Ban đầu, CEO Intel tuyên bố ông muốn tinh gọn công ty và giảm số lượng quản lý cấp trung, nhưng cuối cùng công ty lại sa thải hàng nghìn kỹ sư và kỹ thuật viên tại các cơ sở ở Oregon. Thực tế, chỉ 8% nhân sự bị cắt giảm tại đây là quản lý.

Theo báo cáo tài chính quý III, Intel đã giảm ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) hơn 800 triệu USD so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu tăng, dấu hiệu cho thấy công ty đang cắt bỏ nhiều dự án và sáng kiến ở những giai đoạn R&D khác nhau.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý III hôm 23/10, ban lãnh đạo Intel nhiều lần nhấn mạnh công ty vẫn đang trong quá trình điều chỉnh quy mô hoạt động, tức thắt chặt chi phí, tập trung nguồn lực vào những dự án lợi nhuận cao và duy trì kỷ luật nghiêm ngặt.

David Zinsner, giám đốc tài chính Intel, chia sẻ với các nhà phân tích rằng Intel sẽ giữ chi phí hoạt động ở mức khoảng 16 tỷ USD đến năm 2026, chỉ đầu tư vào những chương trình có hiệu quả chiến lược hoặc tài chính rõ ràng, bao gồm sản phẩm tập trung vào AI và công nghệ đóng gói tiên tiến.

Ban lãnh đạo Intel cho biết, công ty chỉ đầu tư vào các dự án mới hoặc tăng sức sản xuất nếu dự đoán được sự quan tâm của khách hàng hoặc đã xác nhận được nhu cầu, đồng nghĩa sẽ hạn chế tăng nhân sự và kiểm soát chặt chẽ những dự án cần đầu tư lớn. Họ cũng nhấn mạnh rằng "Intel mới" sẽ tập trung vào kiểm soát chi phí thay vì chỉ cắt giảm chi phí.

"Intel ngày nay tinh gọn hơn, sắc bén hơn và tập trung hơn", Tan nói. "Chúng tôi đã tinh giản những chương trình chồng chéo và ưu tiên các mảng kinh doanh tạo ra lợi nhuận cao nhất: máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu và AI, xưởng đúc chip. Mục tiêu là xây dựng một Intel nhỏ gọn hơn, mạnh mẽ hơn, có kỷ luật về chi phí và thận trọng khi thực thi kế hoạch".

Lip-Bu Tan trở thành CEO Intel vào tháng 3. Thông báo đầu tiên sau khi nhậm chức của ông là về việc sa thải hàng loạt để điều chỉnh quy mô công ty phù hợp với thực tế thị trường.

Theo Reuters, Intel đã hoạt động kém hiệu quả do nhiều năm quản lý kém. Intel gần như không có chỗ đứng trong ngành chip AI bùng nổ, hiện do Nvidia thống trị. Trong khi đó, đối thủ lâu năm AMD đang gia tăng thị phần trong các mảng then chốt của Intel như máy tính cá nhân và chip máy chủ. Tan cho biết, ông đang nỗ lực đưa Intel thoát khỏi những sai lầm trong quá khứ.

Thu Thảo (Theo Tom's Hardware, Reuters)