Hyundai Stargazer phiên bản mới giá từ 569 triệu đồng

Mẫu MPV bản nâng thay đổi diện mạo, bổ sung công nghệ, thêm trang bị an toàn, bán hai phiên bản, giá cao nhất 615 triệu đồng.

Hyundai Thành Công Việt Nam giới thiệu Stargazer 2026 cho khách Việt ngày 24/3. Ở bản mới, Stargazer bán hai phiên bản là Đặc biệt giá 569 triệu đồng và Cao cấp giá 615 triệu đồng. Stargazer mới không còn bản tiêu chuẩn (dưới 500 triệu) so với đời cũ. Mẫu MPV của Hyundai tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam.

Stargazer mới thiết kế lại ngoại thất với ngôn ngữ thể thao hơn, điểm nhấn với dải đèn LED ban ngày, kết hợp với cụm đèn pha đặt cao, lưới tản nhiệt mở rộng. Hai bên thân xe với đường gân dập nổi, kết nối liền mạch từ trước ra sau, tăng tính khí động học. Cụm đèn hậu LED tạo hình khối mới, đồng bộ với tổng thể của xe.

Ngoại hình tổng thể Stargazer hơi hướng dòng SUV với mui xe nhô cao. Xe có khoảng sáng gầm cao lên tới 205 mm, nhỉnh hơn 5 mm so với bản hiện hành. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với bản cũ, Stargazer mới dài hơn 115 mm.

Giống như ngoại thất, nội thất Stargazer 2026 cũng tinh chỉnh thiết kế với phong cách hiện đại hơn. Điểm nhấn công nghệ là cụm màn hình kép panoramic với hai màn 10,25 inch liền mạch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng giải trí. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau.

Xe lắp động cơ xăng Smartstream 1.5 công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Dẫn động cầu trước, hộp số iVT giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart).

Giống các đối thủ, Stargazer mới trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với các tính năng mới, gồm điều khiển hành trình thông minh, hỗ trợ phanh tránh va chạm trước, đèn pha tự động thích ứng. Cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn, định tâm làn đường, cảnh báo xe phía trước di chuyển, cảnh báo bỏ quên người ngồi phía sau, 6 túi khí.

Với những nâng cấp từ ngoại thất đến nội thất theo phong cách SUV, Stargazer 2026 hứa hẹn đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng đa mục đích của khách hàng Việt - từ di chuyển hàng ngày cho đến khai thác kinh doanh dịch vụ.

Stargazer cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm trong phân khúc như Mitsubishi Xpander (560-699 triệu đồng), Toyota Veloz Cross (638-660 triệu đồng), Honda BR-V (661-705 triệu đồng), Kia Carens (589-779 triệu đồng).

Năm 2025, Hyundai Stargzer 3.313 xe, đứng thứ 5 phân khúc (7 mẫu) về doanh số. Dẫn đầu là Xpander với lượng bán hơn 19.800 xe.

