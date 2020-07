Hong Kong yêu cầu Mỹ không can thiệp nội bộ

Chính quyền Hong Kong yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đặc khu, tuyên bố không chấp nhận "các biện pháp trừng phạt".

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi quốc hội Mỹ ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong ngay lập tức", thông cáo đăng trên trang web của chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong ngày 3/7 cho biết.

"Các hành động và cái gọi là biện pháp trừng phạt là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng sẽ không cản trở chúng tôi mà chỉ làm tổn hại các mối quan hệ lẫn lợi ích chung giữa Hong Kong và Mỹ".

"Việc thực thi 'một quốc gia, hai chế độ' tại đặc khu hành chính Hong Kong hoàn toàn là các vấn đề nội bộ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", thông cáo cho biết. "Chính phủ trung ương không ngừng hỗ trợ nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ', hành động theo đúng hiến pháp và Luật Cơ bản".

Trước đó, lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật Quyền tự trị Hong Kong để trình lên Tổng thống Donald Trump. Theo dự luật này, Mỹ sẽ áp lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ Trung Quốc thực thi luật an ninh, hạn chế quyền tự chủ của Hong Kong. Đối tượng bị trừng phạt có thể là các quan chức Trung Quốc, cảnh sát Hong Kong hoặc các ngân hàng hợp tác với những quan chức thực thi luật an ninh.

Dự luật sẽ trở thành luật khi được Tổng thống Trump ký thông qua. Hiện Nhà Trắng chưa bình luận về khả năng Trump ký dự luật hay không. Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện "mọi biện pháp đối phó cần thiết" nếu Mỹ xúc tiến dự luật trừng phạt nước này vì luật an ninh Hong Kong.

Người biểu tình (ngồi dưới đất) sau khi bị cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắt, ngày 1/7. Ảnh: AFP.

Luật an ninh Hong Kong, có hiệu lực từ 1/7, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt 370 người biểu tình chống luật an ninh ngay ngày đầu tiên có hiệu lực, trong đó 10 người bị bắt theo luật mới. Tong Ying-kit, 23 tuổi, là người đầu tiên bị truy tố theo luật an ninh Hong Kong với tội danh khủng bố và xúi giục ly khai, sau khi lao xe máy vào nhóm sĩ quan cảnh sát đang giải tán người biểu tình ở quận Loan Tể.

Trung Quốc bị nhiều nước chỉ trích khi áp luật an ninh mới với đặc khu hành chính Hong Kong. Những người biểu tình ủng hộ phe dân chủ tại Hong Kong và nhiều quốc gia cho rằng đạo luật vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", vốn được quy định trong Tuyên bố chung Anh-Trung năm 1984, làm xói mòn quyền tự trị của Hong Kong.

Anh thông báo cho phép ba triệu người Hong Kong đủ điều kiện nhận hộ chiếu hải ngoại Anh, cùng những người phụ thuộc định cư ở nước này và có cơ hội nhập tịch. Canada tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, đồng thời cấm xuất khẩu vật tư quân sự nhạy cảm cho đặc khu.

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc cho rằng luật an ninh làm suy giảm quyền tự trị của Hong Kong. Bắc Kinh cũng yêu cầu các nước không can thiệp công việc nội bộ liên quan tới vấn đề Hong Kong.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP)