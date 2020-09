Hong Kong từ chối can thiệp vụ 12 người đào tẩu bị bắt

Chính quyền Hong Kong tuyên bố không can thiệp vụ 12 người bị hải cảnh Trung Quốc đại lục bắt khi tìm cách trốn đến đảo Đài Loan tháng trước.

"Đây là hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền xét xử của đại lục và chính quyền đặc khu hành chính sẽ tôn trọng cũng như không can thiệp vào các hoạt động hành pháp của đại lục", đài truyền hình công RTHK dẫn lời chính quyền Hong Kong hôm 13/9.

Chính quyền thành phố cho biết thêm họ đã nhận được đề nghị trợ giúp từ gia đình của 12 cư dân bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc bắt khi đào tẩu khỏi đặc khu tháng trước.

Trước đó, thân nhân của 12 người này cũng tổ chức họp báo ở Hong Kong, yêu cầu chính quyền Trung Quốc đại lục đưa họ trở lại thành phố. Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong cho hay nhóm người này bị tình nghi phạm "nhiều tội hình sự khác nhau" ở đặc khu, hối thúc gia đình họ tận dụng dịch vụ tư vấn pháp lý được cung cấp miễn phí.

Thân nhân 12 người đào tẩu Hong Kong tổ chức họp báo ở đặc khu hôm 12/9. Ảnh: Reuters.

Hải cảnh Trung Quốc ngày 26/8 thông báo chặn một xuồng cao tốc tại khu vực ngoài khơi phía đông nam tỉnh Quảng Đông và bắt 12 người đào tẩu khỏi Hong Kong, trong đó có một người từng bị bắt hồi đầu tháng 8. Lực lượng này không công bố địa điểm những người này định tới, song truyền thông Hong Kong đưa tin chiếc xuồng đang trên đường tới Đài Loan.

Giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ, đồng thời kêu gọi các quan chức đại lục "đảm bảo đúng quy trình". Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/9 gọi nhóm người bị bắt là "các phần tử ly khai", phản bác cáo buộc của Mỹ rằng vụ bắt giữ là hành động "làm suy giảm nhân quyền".

Chính quyền Đài Loan từng tuyên bố sẵn sàng mở cửa đón người Hong Kong. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng 5 cam kết các biện pháp giúp người Hong Kong rời đi do những gì chính quyền bà nói là thắt chặt kiểm soát của Bắc Kinh, bao gồm luật an ninh mới.

Tình hình Hong Kong trở nên căng thẳng sau khi luật an ninh mới được thông qua, trong đó hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)