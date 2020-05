Lãnh đạo Đài Loan hứa 'hỗ trợ dân Hong Kong'

Lãnh đạo Thái Anh Văn hứa sẽ cung cấp cho dân Hong Kong "trợ giúp cần thiết" sau khi bùng phát biểu tình chống dự luật an ninh Bắc Kinh đưa ra.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 24/5 viết trên Facebook rằng dự luật mới của Trung Quốc đại lục là "mối đe dọa nghiêm trọng" với các quyền tự do và độc lập tư pháp của Hong Kong. Bà Thái Anh Văn cho biết "súng đạn và đàn áp" không phải là cách đối phó với "khát vọng tự do và dân chủ của dân Hong Kong".

"Trước tình hình thay đổi, cộng đồng quốc tế chủ động dang tay giúp đỡ dân Hong Kong", bà Thái Anh Văn Viết và khẳng định Đài Loan sẽ "chủ động một cách hoàn hảo hơn và đi xa hơn trong hỗ trợ liên quan, đồng thời cung cấp cho dân Hong Kong trợ giúp cần thiết".

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong lễ nhậm chức lần hai, ngày 20/5. Ảnh: NHK.

Đài Loan chưa có luật về người tị nạn có thể áp dụng cho người biểu tình ở Hong Kong đang xin tị nạn trên hòn đảo. Tuy nhiên, luật của Đài Loan vẫn cam kết hỗ trợ cho người Hong Kong "bị đe dọa về an toàn và tự do vì lý do chính trị".

Đài Loan trở thành nơi ẩn náu cho một số người biểu tình chạy khỏi Hong Kong. Các cuộc biểu tình đã làm náo loạn đặc khu hành chính Hong Kong trong năm 2019.

Cảnh sát Hong Kong hôm qua sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng nghìn người tham qua phản đối dự luật an ninh mới do Bắc Kinh đề xuất.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Việc lãnh đạo Thái Anh Văn cùng các quan chức dưới quyền hỗ trợ biểu tình ở Hong Kong làm trầm trọng thêm quan hệ vốn không tốt giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Bắc Kinh cáo buộc những người ủng hộ Đài Loan ly khai thông đồng với người biểu tình ở Hong Kong. Bắc Kinh gọi Thái Anh Văn là "phần tử ly khai" và tuyên bố kiên định mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)