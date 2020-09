Trung Quốc yêu cầu chuyên gia LHQ dừng can thiệp Hong Kong

Trung Quốc yêu cầu chuyên gia LHQ không can thiệp vấn đề Hong Kong sau khi những người này chỉ trích luật an ninh mới tại đặc khu.

"Một số người đã coi thường sự thật, vu khống ác ý về tình hình nhân quyền cũng như can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Hãy ngừng can thiệp tới các vấn đề của Hong Kong cũng như vấn đề của Trung Quốc theo bất cứ cách nào", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 4/9.

Tuyên bố của bà Hoa được đưa ra cùng ngày sau khi các báo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo luật an ninh Hong Kong "dường như hình sự hóa quyền tự do ngôn luận hoặc bất cứ hình thức chỉ trích nào" với Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu ở Bắc Kinh hôm 17/7. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết thêm luật an ninh Hong Kong có nguy cơ vi phạm tới các quyền tự do cơ bản, ảnh hưởng không thỏa đáng tới các quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa. Họ cũng kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng "xem xét lại" điều luật.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức bác cáo buộc, khẳng định luật an ninh mới tại Hong Kong chỉ "trừng phạt số lượng cực kỳ ít và bảo vệ tuyệt đối đại đa số" người dân ở đặc khu.

Luật an ninh Hong Kong, có hiệu lực từ ngày 1/7, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Cảnh sát Hong Kong đã bắt hơn 20 người vi phạm điều luật.

Một số quốc gia chỉ trích Trung Quốc khi áp luật an ninh Hong Kong, tuyên bố đạo luật vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". EU hôm 24/7 đồng ý loạt biện pháp trừng phạt nhằm thể hiện "quan ngại sâu sắc" với luật an ninh Hong Kong. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng ký sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của đặc khu và thông qua Đạo luật Tự trị Hong Kong.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi và tự do của dân đặc khu cùng lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.

Ngọc Ánh (Theo AFP)