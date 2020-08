Trung Quốc bắt 12 người đào tẩu khỏi Hong Kong

Hải cảnh Trung Quốc chặn một xuồng cao tốc chở 12 người đào tẩu khỏi Hong Kong, trong đó có một người từng bị bắt hồi đầu tháng 8.

Cảnh sát Hong Kong hôm nay cho biết 12 người tìm cách đào tẩu khỏi đặc khu trên một xuồng cao tốc và bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc chặn bắt, song không công bố địa điểm họ định tới.

Trước đó, trang Weibo của hải cảnh Trung Quốc ngày 26/8 thông báo lực lượng này điều tàu chặn một xuồng cao tốc tại khu vực ngoài khơi phía đông nam tỉnh Quảng Đông và bắt hơn 10 người.

Truyền thông Hong Kong đưa tin chiếc xuồng đang trên đường tới Đài Loan, hòn đảo thường cho phép những người đào tẩu cư trú. Trong số 12 người bị hải cảnh Trung Quốc bắt có Andy Li, người bị cảnh sát Hong Kong bắt hôm 10/8 vì tội thông đồng với lực lượng nước ngoài.

Tờ Wen Wei Po dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết một số người trên xuồng cao tốc từng bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình đôi khi bùng phát thành bạo động ở Hong Kong năm ngoái.

Andy Li từng bị bắt hôm 10/8 do vi phạm luật an ninh Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát Hong Kong thông báo những người bị bắt ở độ tuổi 16-33, đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc đại lục giam và không cho biết thời điểm những người này được trao lại cho đặc khu.

Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong ngày 30/6 trong đó hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh mới không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và hội họp, vốn được đảm bảo khi Anh trao trả vùng lãnh thổ này cho Trung Quốc năm 1997. Bắc Kinh nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Chính phủ Anh và Australia còn tuyên bố "mở cửa" tiếp nhận người Hong Kong sau khi luật an ninh có hiệu lực.

Hải cảnh Trung Quốc tuần tra gần cầu Hong Kong - Chu Hải - Macau, tháng 12/2019. Ảnh: CCG.

Giới chức Hong Kong đã bắt nhiều người theo luật an ninh mới, trong đó có trùm truyền thông Jimmy Lai với cáo buộc thông đồng với các lực lượng nước ngoài và lừa đảo. Bắc Kinh tuyên bố "ủng hộ mạnh mẽ" vụ bắt Jimmy Lai.

Trước khi luật an ninh mới được ban hành, cảnh sát Hong Kong đã bắt hơn 9.000 người tham gia các cuộc biểu tình từ tháng 6/2019. Hơn 600 người bị buộc tội bạo loạn với mức án tối đa là 10 năm tù.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP, CCG)