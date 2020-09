Cảnh sát Hong Kong bắt ít nhất 289 người biểu tình

Cảnh sát Hong Kong ngày 6/9 bắt ít nhất 289 người tham gia cuộc biểu tình ở khu Cửu Long để phản đối việc hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp.

Hôm nay dự kiến là ngày cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong diễn ra, tuy nhiên chính quyền đặc khu đã thông báo dời cuộc bỏ phiếu sang năm sau do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tới khu Cửu Long để kiểm soát tình hình. Trong suốt buổi chiều, lực lượng cảnh sát liên tục bị đám đông biểu tình la ó. Họ hét lớn các câu khẩu hiệu như "Hãy trả lại lá phiếu cho tôi" hay "Cảnh sát thối nát" trong lúc cảnh sát lập các chốt kiểm soát, đồng thời ra lệnh cho đám đông giải tán.

Cảnh sát Hong Kong bắt một số người biểu tình ở Mong Kok ngày 6/9. Ảnh: SCMP.

Ngay trước 17h, cảnh sát đã bắn lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình ở khu Mong Kok. Gần đó, các sĩ quan bắt đầu giương cao cờ màu tím để cảnh báo những người biểu tình rằng họ có thể bị bắt vì vi phạm luật an ninh.

Hỗn loạn nổ ra khi một số sĩ quan mặc thường phục xịt hơi cay và vật người biểu tình xuống đất. Sau đó, các sĩ quan cầm dùi cui tới khống chế những người biểu tình khác và bị ném chai nước vào người.

Cảnh sát cho biết đã bắt ít nhất 289 người, chủ yếu vì hành vi tụ tập trái phép. Một phụ nữ bị bắt theo luật an ninh mới mà Bắc Kinh áp dụng lên đặc khu vì hô khẩu hiệu đòi độc lập.

Chính quyền Hong Kong trong một tuyên bố đưa ra vào tối nay lên án hành động của người biểu tình là "vô pháp và ích kỷ". "Ưu tiên hàng đầu của Hong Kong lúc này là đoàn kết và chống lại Covid-19 bằng các nguồn lực tập trung", một phát ngôn viên chính quyền nói.

Cảnh sát chống bạo động tập trung dày đặc ở khu Mong Kok. Ảnh: SCMP.

Luật an ninh Hong Kong, có hiệu lực từ ngày 1/7, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Cảnh sát Hong Kong đã bắt hơn 20 người vi phạm điều luật.

Một số quốc gia chỉ trích Trung Quốc khi áp luật an ninh Hong Kong, tuyên bố đạo luật vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". EU hôm 24/7 đồng ý loạt biện pháp trừng phạt nhằm thể hiện "quan ngại sâu sắc" với luật an ninh Hong Kong. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng ký sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của đặc khu và thông qua Đạo luật Tự trị Hong Kong.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi và tự do của dân đặc khu cùng lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.

Vũ Hoàng (Theo SCMP, AFP)