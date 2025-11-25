Trước khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, dự báo có thể đạt cực đại 110 km/h, cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7h, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, đêm nay vào Biển Đông. Đến 7h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông của Giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giữ hướng và tốc độ.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới, sáng 25/11. Ảnh: NCHMF

Đến 7h ngày 27/11, bão trên khu vực Giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12 và đi chậm lại còn 15 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo khi mạnh lên thành bão, sức gió cực đại có thể đạt 108 km/h vào ngày 27/11. Đài Hong Kong thì cho rằng khi ở Giữa Biển Đông bão sẽ mạnh nhất 110 km/h, khi vào gần bờ bão chếch lên phía bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối nay, vùng biển phía đông của Giữa Biển Đông và vùng biển đông bắc Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m. Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, Giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Do áp thấp nhiệt đới còn ở xa, cơ quan khí tượng Việt Nam chưa đưa ra nhận định ảnh hưởng đến đất liền. Tuy nhiên, trong công điện hôm qua gửi các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, các bộ ngành, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho rằng áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ hướng về miền Trung, nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, biến 2025 trở thành năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm, chỉ sau 2017 với 20 cơn. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen, Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Không chỉ do bão, các tổ hợp thời tiết bất lợi như không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió đông đã gây mưa lũ nghiêm trọng cho Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 15 đến 21/11, Nam Trung Bộ mưa đặc biệt lớn, lũ lên cao nhất trong hơn 50 năm qua làm 91 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 13.000 tỷ đồng.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Gia Chính