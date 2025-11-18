'Học sinh Việt sợ tích phân, đạo hàm dù học không nặng'

'Tích phân, đạo hàm xuất hiện trong bài thi tốt nghiệp cấp hai ở Singapore, trong khi học sinh Việt Nam sang cấp ba mới phải học'.

"Thứ nhất, tôi cho rằng việc lấy môn Toán làm trọng tâm của những cuộc thảo luận về áp lực học tập của học sinh thời gian gần đây có phần phiến diện. Các môn khác như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Tiếng Anh... cũng có nhiều công thức, nặng lý thuyết, học sinh cũng phải học thuộc nhiều đấy thôi.

Thứ hai, hãy thử so sánh với nền giáo dục ở nước ngoài để thấy sự khác biệt với chương trình phổ thông ở Việt Nam. Tôi lấy ví dụ cụ thể ở Singapore, kiến thức môn Toán trong kỳ thi A Level (tốt nghiệp junior college, tương đương với bậc THPT ở Việt Nam) và O Level (tốt nghiệp cấp hai) thậm chí còn nhiều hơn so với Việt Nam.

Cụ thể, kỳ thi O Level bao gồm kiến thức về đạo hàm, tích phân (ở mức cơ bản), trong khi học sinh Việt chỉ phải học đạo hàm, tích phân ở bậc THPT. Nên nếu nói Việt Nam học nhiều công thức Toán phức tạp thì cũng chưa đủ khách quan nếu so sánh với các nước Á Đông khác.

Thứ ba, với chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa hiện hành cũng đưa ra nhiều ví dụ hơn về mối liên hệ giữa Toán học và thực tế, đây cũng là điều đáng mừng. Tôi cũng hy vọng cách truyền đạt kiến thức của thầy cô cũng sẽ mang tính thực tế hơn để kích thích sự hứng thú nơi học sinh".

Đó là quan điểm của độc giả Taka xung quanh câu chuyện "Học Toán vất vả vì nặng công thức, ít tư duy". Tranh luận về chủ đề này, một số ý kiến cho rằng chương trình giảng dạy môn Toán hiện nay ở Việt Nam vẫn quá nặng với những kiến thức "khó nhằn" nhưng lại ít áp dụng được vào thực tế như tích phân, đạo hàm... Tuy nhiên, số khác lại phản biện rằng những nội dung ấy giúp học sinh phát triển tư duy, không thể bỏ.

>> Tích phân, đạo hàm 'khó nuốt'

Nói về một trong những lý do chính khiến học sinh Việt sợ học Toán, bạn đọc Mai Hai cho rằng vấn đề nằm ở sách giáo khoa: "Cá nhân tôi không thích cách thiết kế sách giáo khoa môn Toán ở bậc phổ thông và giáo trình Toán cao cấp ở bậc đại học, vì không đem lại cái nhìn trực quan và kích thức sự hứng thú tìm tòi của người học.

Trong khi đó, với các tài liệu nước ngoài, ví dụ slides bài giảng của khóa CS161 - Data structures & Algorithms. Tôi đọc họ viết về Toán mà cứ ngỡ như nghe kể chuyện, rất hấp dẫn. Thậm chí, tôi đọc một slide lại muốn đọc tiếp slide nữa, cảm giác tương tự khi đọc quyển Discrete Math. Khi đọc chúng, tôi nhận thấy Toán học xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống hằng ngày chứ không hề xa vời, sáo rỗng.

Nhìn lại sách giáo khoa môn Toán ta, nhất là những nội dung Toán cao cấp như tích phân, đạo hàm, giải tích, xác suất thống kê... tôi đọc và có cảm nhận chung là: không biết mình học cái này để làm gì? Đó là sự khác biệt rất lớn".

"Theo tôi, một trong những cách để luyện tư duy tốt nhất là thảo luận và phản biện - điều mà tiếc rằng phần lớn trường học ở ta ít quan tâm. Việc thảo luận sẽ giúp học sinh hình dung ra 'bức tranh toàn cảnh' cho một vấn đề, giúp học sinh có thể liên kết những kiến thức rời rạc. Và việc phản biện sẽ giúp học sinh rèn luyện lối tư duy logic, chặt chẽ, khác biệt. Những thứ này hấp dẫn hơn nhiều so với việc học thuộc công thức theo kiểu truyền thống", độc giả Taka kết lại những chia sẻ của mình.

Thành Lê tổng hợp