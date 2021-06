Học sinh tranh biện bằng tiếng Anh

7 đội thi khu vực phía Nam bày tỏ quan điểm về câu nói của doanh nhân Margaret Heffernan bằng tiếng Anh, tại Vòng sơ loại "The Debate Challenge".

Vòng Sơ loại cuộc thi "The Debate Challenge" do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức vẫn đang tiếp nhận các bài dự thi gửi về. Sau các video dự thi trình bày bằng tiếng Việt, ban tổ chức vừa đăng tải video dự thi bằng tiếng Anh của học sinh miền Nam tại website "The Debate Challenge" để độc giả tham gia bình chọn.

Đề bài Vòng sơ loại (diễn ra đến hết ngày 23/8) cho bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt là: Thông qua câu nói nổi tiếng của doanh nhân Margaret Heffernan "Để có những ý tưởng hay và sự đổi mới thật sự, chúng ta cần sự tương tác giữa con người, sự xung đột, tranh luận và tranh biện", các em bày tỏ chính kiến của đội mình về tranh biện.

Ngoài việc chia sẻ suy nghĩ về câu nói của doanh nhân Margaret Heffernan, các em còn thể hiện khả năng trình bày lưu loát bằng tiếng Anh, với các quan điểm sau:

Nhờ tranh biện mới có ý tưởng hay

Đội The Bachelors - Trường THPT Phan Châu Trinh cho rằng, tranh biện là điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống. Muốn phát triển phải có mâu thuẫn, tranh biện đem đến những ý tưởng hay. Xem phần dự thi của đội The Bachelors và bình chọn cho đội tại đây.

Đồng quan điểm, đội The Goal Diggers - THPT Nguyễn Hữu Huân đề cao sự hợp tác. Mỗi người có cái nhìn khác nhau, tranh biện sẽ giúp mọi người có cái nhìn đa chiều, tìm ra ý tưởng mới, hiến kế phát triển vì một tương lai tốt đẹp hơn. Xem phần dự thi của đội The Goal Diggers và bình chọn cho đội tại đây.

Đội Đồng Tâm Hiệp Lực nêu ý kiến, nếu như trong xã hội, tất cả mọi người đều có ý tưởng, suy nghĩ như nhau thì không còn sự sáng tạo, suy nghĩ khác biệt không tồn tại. Do đó, các em đồng ý với câu nói của Margaret Heffernan. Xung đột, bất đồng quan điểm là cần thiết, tiền đề cho những chuyển biến tích cực. Xem phần dự thi của đội Đồng Tâm Hiệp Lực và bình chọn cho đội tại đây.

Đội V.Y.P Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai dẫn chứng dẫn chứng câu nói của tác giả nổi tiếng người Mỹ - John C. Maxwell: "Làm việc nhóm là công việc trong mơ". Là một cá nhân, chúng ta chỉ có thể nhìn nhận vấn đề từ một quan điểm, nhưng khi soi rọi dưới góc nhìn mới, mọi người có thể xác định chính xác những điều chưa đúng, chưa phù hợp. Xem xét nhiều khía cạnh của tình huống được gọi là tư duy phản biện.

Tóm lại, để có những ý tưởng tốt và sự đổi mới thực sự, sự tương tác giữa con người như tranh luận, xung đột là điều tất yếu. Tranh luận sẽ giúp mỗi người đạt mục tiêu mong muốn, đồng thời cải thiện bản thân. Xem phần dự thi của đội V.Y.P và bình chọn cho đội tại đây.

Hoàn thiện bản thân qua tranh biện

Đội Debateophobia đến từ Câu lạc bộ tranh biện Trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong cho rằng, khi tranh luận cần phải có kiến thức thay vì tập trung hình thức. Nhóm ủng hộ những người gặp khó khăn về ngôn ngữ, giọng đặc trưng sẽ có cơ hội học hỏi, đóng góp khi tranh biện. Xem phần dự thi của đội Debateophobia và bình chọn cho đội tại đây.

Với THE WAFFLES - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các thành viên nêu quan điểm các cuộc tranh luận, tranh cãi hay xung đột giúp hoàn thiện bản thân, bồi đắp ý tưởng chứ không phải nhằm hạ bệ hay ảnh hưởng đến danh dự, mối quan hệ hai bên. Xem phần dự thi và bình chọn cho đội THE WAFFLES tại đây.