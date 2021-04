Bí quyết chiến thắng trong các cuộc tranh biện

The Debate Challenge do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức. Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi. Chủ đề tranh biện hướng tới những vấn đề nóng của xã hội, thiết thực với giới trẻ. Tổng giá trị giải thưởng cho các đội chiến thắng lên đến 8 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, các suất học bổng giá trị tại Swinburne Việt Nam, nhiều phần quà đến từ nhà tài trợ trong, ngoài nước. Xem thêm thông tin cuộc thi tại đây.