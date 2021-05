The Debate Challenge 2021 kéo dài thời gian tổ chức

Ban tổ chức The Debate Challenge quyết định kéo dài cuộc thi đến tháng 9, để đảm bảo an toàn cho thí sinh, vì Covid-19 diễn biến phức tạp.

Việc kéo dài thời gian tổ chức nhằm hưởng ứng tinh thần cả nước cùng nhau chống dịch, hạn chế tập trung đông người, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. The Debate Challenge diễn ra đến tháng 9 cũng tạo điều kiện cho các bạn trẻ trên cả nước tham gia, thêm thời gian chỉnh sửa tác phẩm của mình.

Theo lịch mới, vòng Sơ loại đóng cổng đăng ký ngày 23/8. Ban tổ chức công bố đội lọt vào vòng đấu trực tiếp vào 1/9.

Ở vòng Đấu loại, Top 32 (Bảng Tiếng Việt) tranh tài ngày 11-12/9; top 16 đến top 8 đọ sức vào ngày 25/9; top 4 đến top 2 thi đấu ngày 26/9. Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức ngày 3/10.

Hiện, nếu đội của bạn chưa hoàn thành hoặc muốn chỉnh sửa video dự thi (mỗi đội được quyền chỉnh sửa một lần) cần hoàn thiện trước ngày 23/8, xem tại đây.

Tranh biện giúp tăng tự tin, trau dồi kỹ năng giao tiếp, rèn luyện tư duy, trau dồi kiến thức. Ảnh minh họa: Little Australia.

Với những đội đăng ký, hoàn thành bài dự thi trước ngày 8/5 sẽ nhận những ưu tiên về chương trình đào tạo từ ban tổ chức. Đại diện đội hoàn thành (điền đầy đủ các thông tin trong mẫu biểu sau) để xác nhận tiếp tục tham gia. Nếu đội thi có học sinh lớp 12, tốt nghiệp THPT trong năm học 2020-2021, các thành viên vẫn được quyền tham dự cuộc thi theo đội đã đăng ký trước đó.

The Debate Challenge do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức. Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh, tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi, chủ đề tranh biện hướng tới những vấn đề nóng của xã hội, thiết thực với giới trẻ.

Tham gia chương trình, học sinh có cơ hội thể hiện khả năng của một công dân toàn cầu như: thuyết trình, tư duy phân tích vấn đề, phản biện, sử dụng lập luận có bằng chứng, trích dẫn nguồn, khả năng làm việc nhóm, tiếp cận văn hóa tranh biện quốc tế, tôn trọng sự khác biệt. Thông qua sân chơi, ban tổ chức cũng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài để tham gia đấu trường tranh biện quốc tế trong tương lai.

Tại The Debate Challenge, Nguyễn Ngọc Tú Uyên - top 18 Giải Tranh biện Trẻ châu Á sẽ hướng dẫn, đào tạo cho các thí sinh về kiến thức, kỹ năng tranh biện, giúp học sinh tự tin, tư duy logic, hoàn thiện bản thân, thuận lợi cho phát triển sự nghiệp sau này.

Tổng giá trị giải thưởng cho các đội chiến thắng lên đến 8 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, các suất học bổng tại Swinburne Việt Nam. Bạn trẻ có cơ hội nhận nhiều phần quà đến từ nhà tài trợ trong, ngoài nước.

Ngọc Thi