Học sinh đánh bạn rồi 'được' nghỉ học

'Đánh bạn xong lại được nghỉ học chẳng khác nào phần thưởng chứ không phải án phạt cho những học sinh cá biệt'.

"Những học sinh cá biệt thích nhất là hình phạt kiểu như đình chỉ học vài ngày, vài tuần vì bản thân chúng vốn đã chẳng quan tâm mấy đến việc học. Đánh bạn rồi bị phạt không cho đến lớp có khi còn giúp cho những học sinh cá biệt cảm thấy có số má hơn nữa. Theo tôi, nên có những trường riêng dành cho những học sinh lì lượm, cá biệt, đánh bạn, hoặc phối hợp với cơ quan công an địa phương để có hình thức răn đe nghiêm khắc hơn với những trường hợp như vậy".

Đó là quan điểm của độc giả Bóng đêm xung quanh vụ việc "Nữ sinh đánh, dập đầu bạn xuống nền nhà vệ sinh" ở TP Rạch Giá, Kiên Giang mới đây. Theo báo cáo của trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt, vụ việc xảy ra chiều 27/3, giữa hai học sinh lớp 8. Trong video gần 2,5 phút lan truyền trên mạng xã hội, hai nữ sinh cãi vã, rồi lao vào túm tóc, đánh nhau. Một em liên tục thúc cùi chỏ vào người bạn, quật ngã xuống sàn nhà vệ sinh, dập đầu bạn xuống nền gạch rồi đấm tới tấp. Sau đó, nữ sinh này bắt bạn xin lỗi mới dừng lại. Hai nữ sinh khác cùng khóa chứng kiến vụ việc, một em quay video, một em cũng xông vào đánh nạn nhân thêm vài cái.

Sau vụ việc trên, nhà trường đã đình chỉ học hai tuần với nữ sinh đánh bạn. Học sinh quay phim và đánh "hôi" bị đình chỉ học lần lượt một tuần và ba ngày. Tuy nhiên, bạn đọc Ngochoaop cho rằng mức phạt này không đủ sức răn đe: "Học sinh đánh bạn xong lại được nghỉ học, tôi cho rằng điều đó chẳng khác nào phần thưởng chứ không phải án phạt cho những học sinh cá biệt. Việc chỉ đình chỉ học có thời hạn với học sinh đánh bạn rõ ràng không mang lại giá trị gì, không phù hợp với tính chất răn đe".

>> 'Đình chỉ một tuần là vô nghĩa với học sinh đánh bạn'

Theo quy định hiện hành của ngành giáo dục, có ba hình thức xử lý học sinh vi phạm kỷ luật: nhắc nhở, khiển trách và tạm dừng học có thời hạn (tối đa một năm). Độc giả Seven Love nhận định: "Tất cả là do căn bệnh thành tích. Thời tôi đi học, học sinh đánh nhau cỡ vậy chắc chắn bị lưu ban vì hạnh kiểm kém không được lên lớp. Học sinh nào may mắn lắm thì bị đánh hạnh kiểm trung bình, phải đi rèn luyện ba tháng hè (vào trường quét dọn, hoặc làm việc do trường giao hằng ngày) mới được lên lớp.

Lúc đó, tôi thấy các gia đình có con đánh bạn phải cuống cuồng lên vì nếu con bị trễ một năm, bị ghi vào học bạ thì về sau sẽ rất phiền. Thời tôi, chỉ có học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt mới được lên lớp, kể cả học sinh khá, giỏi nhưng hạnh kiểm kém hay trung bình cũng vẫn bị lưu ban bình thường. Tất nhiên, trẻ con thời ấy vẫn có đánh nhau nhưng không nghiêm trọng và công khai trong trường lớp như bây giờ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Kimtinhbao bổ sung thêm: "Tôi cho rằng việc đó (kỷ luật đình chỉ học có thời hạn ) không hề có tác dụng hay có tính răn đe đối với các em học sinh cá biệt. Nếu các em còn nhỏ, hãy dùng hình phạt lao động công ích tại các trại trẻ mồ côi và khuyết tật, để các em thấy được giá trị cuộc sống. Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều việc cho nghỉ học vài ngày".

"Thay vì đình chỉ học, tôi cho rằng phải chuyển các học sinh đánh bạn sang giáo dục ngắn hạn riêng, có chuyên gia tư vấn pháp luật để phân tích sai phạm và hậu quả; chuyên gia tâm lý giúp tìm hiểu nguyên nhân và điều trị để các em không có suy nghĩ và hành động sai trái. Chứ đình chỉ theo kiểu cho nghỉ học ở nhà vài bữa, các em lại 'nhàn cư vi bất thiện' mà rồi cũng chẳng biết mình sai ở đâu để sửa", độc giả Vuint kết lại.

Việt Thành tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.