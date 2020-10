Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ đón bão Molave

Hà TĩnhTối 25/10, hồ Kẻ Gỗ xả với lưu lượng 250 m3/s và dự kiến tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400 m3/s vào hôm nay để đón lũ do bão Molave.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ) cho biết, ngày 22/10 đến nay, hồ luôn xả ở mức 100 đến 200 m3/s. Lúc 19h ngày 25/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 30,28 m, tương ứng với dung tích 282 triệu m3 (thiết kế là 345 triệu m3), lưu lượng xả qua hai cửa tràn duy trì ở mức 250 m3/s.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn là để đón lũ do bão Molave. Cơn bão này dự kiến gây mưa từ 300 đến 700 mm ở khu vực Hà Tĩnh hôm 28/10.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ qua hai cửa tràn chiều 21/10. Ảnh: Đức Hùng

"Bão số 9 nhiều khả năng không ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, nhưng sẽ gây mưa. Dù lượng mưa được dự báo không cao bằng những đợt trước, song mực nước nội đồng và trong hồ còn lớn, khi xảy ra mưa sẽ dâng rất nhanh. Để đảm bảo an toàn công trình và tránh gây ngập lụt, đơn vị phải xả đón lũ trước", ông Tâm nói.

Trước đó, nhà chức trách tính toán nếu bão Saudel đổ bộ vào Hà Tĩnh, lượng nước về hồ Kẻ Gỗ khoảng 30 triệu m3 và không phải xả lũ.

Chiều nay khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bão Saudel suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó bão Molave tăng lên cấp 10, hai ngày tới bão di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên cấp 11.

Xã Cẩm Duệ, nằm ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ bị ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Đức Hùng

Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3, là một trong những hồ đập lớn nhất cả nước. Nước từ hồ theo các tuyến kênh chính có chiều dài 250 km, tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

13h ngày 18/10, Hà Tĩnh mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn để tránh mất an toàn hồ đập. Lúc này, mực nước trong hồ ở cao trình 29,36 m, lưu lượng xả xả từ 100 m3 cho đến 250 m3 mỗi giây. Đến sáng 19/10, khi mực nước hồ Kẻ Gỗ dâng lên 33,8 m, vượt so với ngưỡng an toàn 32,5 m, tỉnh Hà Tĩnh đã tính tới phương án dự phòng là phá tràn hồ.

Đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21/10, Hà Tĩnh có 6 người chết, 118 xã bị ngập với tổng số 42.456 hộ và hơn 151.200 người. Ngoài ra, 132 ha lúa mùa, hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và thiệt hại. Nhiều công trình giao thông ở huyện Kỳ Anh, Hương Khê, TP Hà Tĩnh hư hỏng.

Đức Hùng