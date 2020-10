Hà Tĩnh lên kịch bản phá tràn hồ Kẻ Gỗ

Lần đầu tiên trong 40 năm, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ nhằm đảm bảo an toàn công trình, hiện chưa áp dụng.

Ông Trần Duy Chiến, Phó chi cục trưởng thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, sáng 19/10, khi mực nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao ở cao trình 33,8 m, vượt so với ngưỡng an toàn 32,5 m, tỉnh đã tính tới phương án dự phòng là phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ.

Tuy nhiên, đến 19h tối nay lượng mưa đã giảm, mực nước ở cao trình 33,7 m nên tỉnh không sử dụng phương án này. Theo ông Chiến, phương án tiếp theo để điều tiết nước trong hồ là mở hai cửa xả, lưu lượng 840 m3/giây.

Hồ Kẻ Gỗ trong một lần xả lũ. Ảnh: Đức Hùng

"Theo thiết kế, khi nước hồ dâng cao thì tràn xử lý sự cố, dài gần 200 m, sẽ tự vỡ để đảm bảo an toàn cho công trình. Phá tràn là ngôn ngữ kỹ thuật, chứ không phải dùng nhân lực đào phá gì", ông Chiến nói và cho hay, nếu phá tràn, vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ sẽ ảnh hưởng nặng.

Sáng nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh thông báo, 8h ngày 19/10 hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng 950 m3/giây; nếu mưa tiếp diễn, 8 giờ tới mực nước trong hồ vượt cao trình 35,0 m sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn hồ đập.

"Tỉnh đang có phương án phá trà sự cố để xả lũ, đây là tình huống khẩn cấp cần phải tính đến", văn bản nêu.

Nhiều nơi ở thành phố Hà Tĩnh đang ngập sâu hơn một mét. Ảnh: Hùng Lê

Lúc 8h cùng ngày, Chủ tịch Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã lệnh sơ tán dân ở hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn; trong đó, huyện Cẩm Xuyên hơn 43.000 người, huyện Thạch Hà trên 2.600 người, TP Hà Tĩnh 700 người.

Từ ngày 18/10 đến nay, ở Hà Tĩnh trời mưa to, lượng mưa có nơi hơn 700 mm. Hiện nhiều xã ở Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Thạch Hà... bị ngập sâu và cô lập, người dân phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm nay và ngày mai (20/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm; ở Nghệ An từ 20 đến 40 mm, riêng phía Nam có nơi trên 50 mm. Từ đêm mai mưa giảm dần.

Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Nước từ hồ theo các tuyến kênh chính có chiều dài 250 km, tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh; góp phần chống lũ quét, chống xói mòn cho vùng hạ du. Đây cũng là một trong những hồ đập lớn nhất nước. Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ cho biết, từ lúc vận hành năm 1979 đến nay, hồ chưa lần nào phải phá tràn sự cố.

Lê Hoàng - Đức Hùng