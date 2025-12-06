HLV Argentina tránh nói về kịch bản sớm gặp Tây Ban Nha ở World Cup

MỹSau buổi lễ bốc thăm chia bảng, HLV Lionel Scaloni cho rằng còn quá sớm để bàn về kịch bản Argentina chạm trán Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, Argentina nằm ở bảng J với Algeria, Áo và tân binh Jordan. ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha cùng bảng H với tân binh Cape Verde, Arab Saudi và Uruguay. Argentina và Tây Ban Nha sẽ sớm đụng độ ở vòng 1/16, nếu một đội đứng đầu và đội còn lại xếp nhì bảng.

Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni khẳng định chưa muốn bàn về những giả thuyết xa hơn. "Trước tiên phải vượt qua vòng bảng, rồi tính tiếp", ông nói với, nhấn mạnh rằng kịch bản chưa chắc xảy ra thì không nên vội đánh giá.

HLV 47 tuổi nhắc lại quan điểm từng nêu tại World Cup 2022. "Không có đối thủ dễ. Đây là bảng đấu mà chúng tôi phải dốc toàn lực để có thể tiến vào vòng tiếp theo", ông khẳng định.

HLV Lionel Scaloni đưa Cup vàng lên sân khấu trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025. Ảnh: Reuters

Scaloni dành thời gian nhận xét về từng đối thủ mà Argentina sẽ đối đầu. Về Áo, ông cho rằng đội tuyển này thi đấu ấn tượng ở vòng loại và chắc chắn sẽ là đối thủ khó chơi.

Nhắc tới Algeria, HLV Argentina đánh giá đây là tập thể chất lượng với nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu nguồn nhân lực trẻ dồi dào đóng góp cho cả bóng đá Pháp và các nền bóng đá khác. Ông ca ngợi HLV trưởng của Algeria - ông Vladimir Petkovic - người từng dẫn dắt chính Scaloni thời còn khoác áo Lazio.

Về Jordan, Scaloni thừa nhận đây là đối thủ ông ít có thông tin nhất, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp: "Không thể xem nhẹ ai cả. Nếu họ có mặt ở World Cup, chắc chắn họ xứng đáng", thuyền trưởng của Argentina bày tỏ.

Scaloni cũng cập nhật về khả năng thủ quân Lionel Messi góp mặt tại World Cup. "Về nguyên tắc thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng như cậu ấy nói, vẫn còn thời gian. Dù có cảm giác World Cup đã rất gần, 6 tháng vẫn là thời gian dài", ông chia sẻ. "Hy vọng cậu ấy khỏe mạnh và đưa ra quyết định tốt nhất".

Messi hôn lên Cup vàng FIFA sau khi nhận Quả Bóng Vàng World Cup 2022 trên sân Lusai ngày 18/12/2022. Ảnh: AFP

Messi vẫn chưa quyết định có tham dự World Cup 2026 hay không. Tiền đạo 38 tuổi từng nói không muốn là gánh nặng của Argentina ở World Cup 2026. Anh cũng để ngỏ khả năng hiện diện trong đoàn Argentina đến Bắc Mỹ hè 2026, nhưng có thể với một tư cách khác, giống Sergio Aguero ở World Cup 2022 khi được đăng ký làm thành viên ban huấn luyện Argentina.

Nếu thi đấu, World Cup 2026 chắc chắn sẽ là giải đấu cuối của Messi ở cấp độ đội tuyển. Nhưng cựu tiền đạo Gabriel Batistuta khẳng định không buồn, vì không có gì tồn tại mãi mãi. "Tôi vui vì chúng ta đã được tận hưởng Messi lâu đến thế", ông nói với tờ Ole.

Batistuta là tiền đạo lừng danh của Argentina, từng giữ kỷ lục ghi 56 bàn qua 78 trận cho đến ngày 21/6/2016, khi bị chính Messi xô đổ. Ông từng dự ba kỳ World Cup 1994, 1998, 2002 và đoạt Copa America 1991, 1993.

Batistuta cho biết chưa bao giờ quá quan tâm đến bốc thăm, mà chỉ mong sớm biết đối thủ để chuẩn bị. Ông cũng tin Argentina đủ sức bảo vệ ngôi vương ở giải đấu tới. "Họ là nhà vô địch thế giới và vẫn giữ phong độ suốt ba năm qua", Batistuta nói. "Tôi nghĩ Argentina là ứng viên, dù tất nhiên điều đó không đảm bảo về chức vô địch. Một quả ném biên lỗi cũng có thể khiến bạn bị loại".

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo, Marca)