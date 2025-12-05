World Cup 2026 bốc thăm đêm nay

MỹLễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, Mỹ, lúc 0h ngày 6/12, giờ Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự sự kiện này. Với việc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc vào 11/6, các đội tuyển sẽ có 188 ngày lên kế hoạch và chuẩn bị để sẵn sàng cho giải đấu. Lễ bốc thăm được trực tiếp trên FIFA.com và kênh Youtube chính thức của FIFA.

Tuy nhiên, ông Trump và người hâm mộ sẽ chưa biết ngay lịch thi đấu của World Cup 2026, bởi lần đầu tiên, FIFA quyết định công bố thời điểm và địa điểm các trận đấu diễn ra vào ngày kế tiếp 7/12, sau lễ bốc thăm một ngày. Một trong những nguyên nhân cho sự thay đổi này do giải đấu được tổ chức trên nhiều múi giờ khác nhau, vì vậy những nhà điều hành cần thêm thời gian để tính toán khung giờ hợp lý cho mỗi trận đấu nhằm thu hút nhiều nhất CĐV đến sân cũng như lượng người xem truyền hình.

Trong lễ bốc thăm, 48 đội tuyển tham dự chia vào 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội được xếp hạt giống và phân theo bốn nhóm, dựa trên bảng thứ bậc tháng 11 và 12 năm nay của FIFA. Những cái tên có vị trí cao nhất cùng ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico là các hạt giống số một. Các đội ở mỗi nhóm hạt giống còn lại sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và được phân vào một trong 12 bảng, với nguyên tắc không đội nào cùng một liên đoàn gặp nhau, ngoại trừ LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Bốn nhóm được phân dựa trên bảng thứ bậc FIFA, trong đó nhóm 1 là nhóm hạt giống. Ảnh: FIFA

Do trận khai màn World Cup 2026 ngày 11/6 diễn ra trên sân Azteca ở Mexico City, Mexico nghiễm nhiên được xếp vào bảng A. Tương tự, Canada chơi trận thứ hai của giải tại Toronto nên vào bảng B, còn Mỹ đá trận thứ ba ở Los Angeles nên vào bảng D. Đây cũng là hai trận duy nhất đá ngày 12/6.

Ngoài ra, một quy tắc chia bảng khác là đội có thứ bậc FIFA cao nhất (Tây Ban Nha) sẽ nằm khác nhánh với đội có thứ bậc cao thứ hai (Argentina), tương tự giữa đội thứ ba (Pháp) và thứ tư (Anh). Do đó, hai Tây Ban Nha và Argentina sẽ không gặp nhau cho đến chung kết, song họ có thể đối đầu Pháp hoặc Anh tại bán kết.

World Cup 2026 mở rộng từ 32 lên 48 đội, đồng nghĩa 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ lọt vào vòng 1/16. Nếu các đội này cùng điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến, sau đó là số bàn thắng ghi được.

Còn 6 suất dự World Cup chưa xác định cho đến tháng Ba năm sau. Với play-off vòng loại châu Âu, 16 đội sẽ cạnh tranh 4 vé, trong đó có những ứng viên như Italy, Xứ Wales, Thụy Điển, Ba Lan, Đan Mạch hay Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi tại vòng loại liên lục địa, CHDC Congo và Iraq là những hạt giống, sẽ chờ đối thủ có thể là Jamaica, New Caledonia hoặc Bolivia, Suriname ở trận quyết định.

Với những gương mặt đã ghi danh ở giải bóng đá lớn nhất thế giới, có bốn đội lần đầu góp mặt, gồm Uzbekistan, Jordan, Cape Verde và Curacao. Trong đó, Curacao, với dân số khoảng 185.000 người, là đất nước nhỏ bé nhất từng đến World Cup.

Tuy nhiên, quốc đảo ở vùng Caribbean không phải đội có thứ bậc thấp nhất ở lễ bốc thăm. Đó là New Zealand với vị trí 86 trên bảng thứ bậc FIFA, thấp hơn bốn và hai bậc so với lần lượt Curacao và Haiti - đội tuyển đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên tại World Cup, tương tự Panama. Nếu có thể làm được điều này, khả năng họ tiến vào vòng knock-out là rất cao khi các chuyên gia dự đoán, một đội chỉ cần ba điểm để đảm bảo nằm trong top 8 đội xếp thứ ba tại vòng bảng.

Cũng trong buổi lễ bốc thăm, FIFA sẽ công bố người chiến thắng cho Giải thưởng Hòa bình hoàn toàn mới. Dù chưa có thông tin chính thức người chiến thắng, truyền thông phương Tây tin rằng chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ trao hạng mục này cho Tổng thống Trump cùng các cộng sự, dựa vào những mô tả gần đây của người đứng đầu FIFA về hình ảnh "Trump và các đồng minh luôn muốn thế giới gắn kết, giống như biệt danh 'Tổng thống hòa bình' mà ông tự đặt cho mình".

Chủ tịch FIFA Infantino bên chiếc cup vàng bóng đá thế giới, trước lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington, Mỹ. Ảnh: FIFA

Bên cạnh việc bốc thăm chia bảng World Cup và Giải thưởng Hòa bình của FIFA, sự kiện còn các phần phát biểu và biểu diễn âm nhạc. Ở lần gần nhất lễ bốc thăm được tổ chức tại Mỹ kỳ World Cup 1994, Trung tâm Hội nghị Las Vegas đã chào đón những ca sĩ huyền thoại mang tính biểu tượng như Rod Stewart, Stevie Wonder và James Brown.

Các nhóm đội dự World Cup trước lễ bốc thăm

Nhóm 1: Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Nam Phi

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, bốn đội thắng play-off vòng loại châu Âu, hai đội thắng vòng loại liên lục địa.

Vy Anh