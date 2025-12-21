Hé lộ tin Apple sẽ sản xuất iPhone 18 Pro trước Tết

Hai phiên bản Pro của iPhone 18 được cho là sẽ sản xuất trước Tết Nguyên đán 2026, thay vì muộn hơn như những trước đây.

Theo tài khoản Weibo Dingjiao Digital, sau ngày đầu năm mới dương lịch 2026, Apple sẽ thử nghiệm dây chuyền sản xuất dòng iPhone 18, chủ yếu là hai phiên bản Pro của smartphone này. Việc sản xuất hàng loạt thậm chí có thể bắt đầu sớm nhất là trước Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất iPhone 18 dòng Pro "đã được thiết lập" do chúng "có ngoại hình thay đổi không đáng kể như nhiều người tưởng tượng" so với iPhone 17 Pro, dù phần kính ở mặt sau có thể không nổi bật bằng. Tuy nhiên, Dingjiao Digital không đưa ra thông tin về iPhone 18 thường hay thế hệ tiếp theo của iPhone Air mới.

Dingjiao Digital từng đưa ra nhiều thông tin nội bộ chính xác về iPhone, cũng như các nguồn khác về công nghệ tại thị trường Trung Quốc. Gần nhất, blogger này đã dự đoán chính xác iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi, tính năng mà sau đó Apple đặt tên là Vapor Chamber.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Theo PhoneArena, quyết định sản xuất iPhone thế hệ tiếp theo sớm khi mới bắt đầu năm mới là điều khá bất ngờ, nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán, nhất là khi thiết kế iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho không khác nhiều so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Việc không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình sẽ giúp Apple chuẩn bị ít hơn về mặt kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất.

Cũng theo trang công nghệ này, việc sản xuất sớm iPhone mới mang lại cho Apple nhiều lợi ích. Trong đó, hãng có thể thử nghiệm kỹ lưỡng lựa chọn thiết kế mới cho iPhone 18 Pro trong trường hợp muốn thay đổi. Dù ngoại hình hầu như không khác biệt so với iPhone 17 Pro, Apple có thể thay vị trí đặt cảm biến và camera. Trước đó, The Information trích các nguồn nội bộ cho biết dòng Pro 2026 sẽ có thay đổi lớn ở thiết kế màn hình với hệ thống nhận diện khuôn mặt ẩn, loại bỏ Dynamic Island, camera trước dạng đục lỗ ở góc trái màn hình.

Việc sản xuất sớm cũng có thể giúp Apple kiểm soát chất lượng thiết bị cả về phần cứng lẫn phần mềm. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng iOS 26 gặp nhiều lỗi, trong khi giao diện Liquid Glass cũng chưa thực sự được lòng người dùng. Việc sản xuất hàng loạt sớm iPhone 18 Pro sẽ giúp Apple khắc phục các vấn đề trước khi điện thoại chính thức ra mắt.

Thế hệ iPhone 18 dự kiến được Apple công bố vào tháng 9/2026 cùng với mẫu iPhone gập đầu tiên.

Bảo Lâm (theo PhoneArena, Macrumors)