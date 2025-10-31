8 nâng cấp dự kiến trên iPhone 18 Pro

Apple được cho là sẽ thực hiện hàng loạt nâng cấp lớn trên iPhone 18 Pro như chip A20 Pro, modem 5G tự phát triển, camera có khẩu độ biến thiên.

Trang công nghệ Macrumors tổng hợp các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, cho thấy hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt năm sau sẽ có những thay đổi đáng kể so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Chip A20 Pro với công nghệ đóng gói CoWoS

A20 Pro vẫn được sản xuất theo tiến trình 3 nm như A19 Pro. Tuy nhiên, nhà phân tích Jeff Pu cho biết chip sẽ sử dụng công nghệ đóng gói CoWoS tiên tiến. Công nghệ này kết hợp nhiều thành phần của một hệ thống trên chip (SoC) để tăng hiệu suất và khả năng xử lý. Nó cho phép tích hợp chặt chẽ hơn giữa bộ xử lý, bộ nhớ hợp nhất và Neural Engine.

Camera khẩu độ biến thiên giống DSLR

Bộ đôi iPhone 18 Pro dự kiến trang bị camera chính 48 megapixel với ống kính có khẩu độ biến thiên, đánh dấu lần đầu tính năng tương tự máy ảnh DSLR xuất hiện trên iPhone. Khẩu độ biến thiên cho phép người dùng hoặc hệ thống tự điều chỉnh độ mở ống kính, giúp thu nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng hay giảm khẩu độ để có độ sâu trường ảnh sâu hơn, tạo hình ảnh sắc nét trên toàn khung hình.

Thu nhỏ Dynamic Island

Loại bỏ phần khuyết lớn trên màn hình được nhiều người dùng iPhone chờ đợi. Môt số nguồn tin cho biết Apple có thể đưa hệ thống camera TrueDepth ẩn dưới màn hình, chuyển Dynamic Island sang camera đục lỗ ở góc. Tuy nhiên, các nhà phân tích như Ross Young và Mark Gurman lại cho rằng điều này chưa xuất hiện trên iPhone 18 Pro, nhưng diện tích Dynamic Island sẽ được thu nhỏ đáng kể.

Modem C2 tự phát triển

Apple có kế hoạch trang bị modem kết nối thế hệ tiếp theo do hãng tự phát triển cho iPhone 18 Pro để không còn phụ thuộc vào Qualcomm. Modem C2 sẽ có có tốc độ nhanh hơn, cải thiện hiệu suất năng lượng, đồng thời hỗ trợ băng tần mmWave vốn còn thiếu trên C1 trước đó.

Hỗ trợ Internet vệ tinh 5G

Theo The Information, Apple có thể sẽ bổ sung hỗ trợ kết nối Internet 5G hoàn chỉnh qua vệ tinh cho iPhone. Tính năng này sẽ cung cấp truy cập Internet đầy đủ, không chỉ giới hạn ở tính năng liên lạc khẩn cấp ở khu vực không có sóng di động mặt đất.

Cảm biến camera xếp chồng ba lớp

Samsung được cho là đang phát triển một cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp dành cho iPhone 18. Việc sử dụng cảm biến ba lớp mạch điện sẽ giúp cải thiện độ nhạy và phản hồi của camera, đồng thời giảm nhiễu và tăng dải tương phản động. Nếu diễn ra, đây sẽ là thay đổi lớn, đánh dấu việc Samsung tham gia vào chuỗi cung ứng cảm biến ảnh cho iPhone, vốn do Sony độc quyền.

Nút Camera Control được đơn giản hóa

Apple đang tìm cách giảm chi phí sản xuất và bảo hành bằng cách đơn giản hóa nút Camera Control. Trên thế hệ iPhone 18, họ có thể loại bỏ lớp cảm ứng điện dung, giữ lại tính năng cảm biến áp suất mà không làm giảm tính năng.

Thiết kế

Dù có nhiều điều chỉnh bên trong, iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên thiết kế cơ bản của iPhone 17 Pro với cụm camera sau kích thước lớn. Tuy nhiên, khu vực kính Ceramic Shield ở mặt sau dành cho sạc MagSafe có thể sẽ được làm trong suốt.

