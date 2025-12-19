iPhone 18 Pro có thể trang bị Face ID dưới màn hình

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là sẽ có Face ID dưới màn hình, không còn Dynamic Island và camera chuyển sang dạng "đục lỗ" ở góc trái.

Theo The Information, dòng Pro 2026 sẽ có thay đổi lớn ở thiết kế màn hình với hệ thống nhận diện khuôn mặt ẩn, giúp loại bỏ phần khuyết dạng viên thuốc (Dynamic Island) từ dòng iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, màn hình vẫn không hoàn toàn liền mạch vì còn camera trước dạng đục lỗ ở góc trái màn hình. Kiểu dáng tổng thể của máy vẫn tương tự thế hệ trước.

Một nâng cấp khác là ống kính chính có khả năng đổi khẩu độ linh hoạt thay vì cố định ở mức f/1,78 như hiện tại. Việc điều chỉnh giúp người dùng kiểm soát được ánh sáng đi vào cảm biến và chủ động hơn khi xử lý độ sâu trường ảnh Tuy nhiên, smartphone có cảm biến nhỏ nên hiệu quả của công nghệ này có thể không rõ rệt so với máy ảnh chuyên dụng.

Ý tưởng iPhone 18 Pro với Face ID ẩn dưới màn hình. Ảnh: Macrumors.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro sẽ trang bị chip A20 Pro, sản xuất theo công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) 2 nm tiên tiến nhất của TSMC. Công nghệ này cho phép Apple tích hợp trực tiếp RAM lên wafer của chip cùng với CPU, GPU và Neural Engine, thay vì đặt RAM cạnh bộ vi xử lý.

Sự thay đổi trong công nghệ đóng gói dự kiến mang lại nhiều lợi ích cho iPhone 18 Pro so với thế hệ trước, như hiệu năng nhanh hơn cho các tác vụ tổng thể và Apple Intelligence, thời lượng pin dài và khả năng quản lý nhiệt tốt hơn. Công nghệ này cũng giúp chip A20 có kích thước nhỏ gọn hơn, từ đó giải phóng không gian bên trong máy cho các linh kiện khác.

Thế hệ iPhone 18 dự kiến được Apple công bố vào tháng 9/2026 cùng với mẫu iPhone gập đầu tiên.

Huy Đức (theo Macrumors, The Information)