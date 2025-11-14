18 Pro Max có thể là mẫu iPhone nặng nhất

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ dày hơn so với 17 Pro Max và trọng lượng 243 gram, trở thành mẫu iPhone nặng nhất từ trước đến nay.

iPhone 18 Pro Max với ba màu sắc mới có thể xuất hiện. Ảnh: 9to5Mac

Theo Instant Digital, tài khoản Weibo được đánh giá uy tín vì cung cấp nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ từ khi chưa ra mắt, Apple sẽ không thay đổi thiết kế iPhone 18 Pro Max nhưng máy dày và nặng hơn, chênh lệch với 17 Pro Max khoảng 10 gram, đạt mốc 243 gram, đồng thời vượt mức 240 gram của 14 Pro Max - mẫu iPhone nặng nhất của Apple.

Điều chỉnh này cho thấy xu hướng nâng trọng lượng trở lại trên dòng Pro sau khi Apple từng áp dụng vật liệu titan thay cho thép không gỉ trên 15 Pro và 16 Pro để giảm cân nặng. Các mẫu 17 Pro chuyển sang nhôm nhẹ hơn titan, nhưng thay đổi linh kiện bên trong khiến trọng lượng của chúng vẫn tăng lên, trong đó iPhone 17 Pro Max nặng 233 gram, tăng so với mức 227 gram của 16 Pro Max.

Instant Digital đánh giá Apple đã nhận ra rằng việc làm iPhone mỏng nhẹ hơn sẽ không đủ thu hút được người dùng nếu phải đánh đổi tính năng và thời lượng pin. Do đó, 18 Pro Max tăng độ dày và trọng lượng, nhưng sẽ có pin lớn hơn. Apple có thể cũng sử dụng một loại tản nhiệt buồng hơi mới bằng thép không gỉ, cộng thêm nâng cấp về camera, góp phần vào việc tăng trọng lượng.

Thế hệ iPhone 18 dự kiến ra mắt vào mùa thu 2026. Dòng Pro sẽ giữ nguyên thiết kế hiện tại, nhưng kính cường lực ở mặt lưng được làm trong suốt. Máy sẽ có hàng loạt nâng cấp lớn như chip A20 Pro với công nghệ đóng gói CoWoS, modem 5G tự phát triển, camera có khẩu độ biến thiên, Dynamic Island thu nhỏ...

Huy Đức (theo Instant Digital, Macrumors)