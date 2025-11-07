Màu sắc mới có thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro

Apple được cho là đang thử nghiệm và lựa chọn giữa ba màu hoàn toàn mới cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Sau khi gây bất ngờ với màu cam Cosmic Orange rực rỡ trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, Apple có thể sẽ tiếp tục xu hướng loại bỏ các màu trung tính truyền thống như đen hay xám để ưu tiên tông màu ấm và đậm cho dòng sản phẩm cao cấp.

Theo nguồn tin rò rỉ uy tín Instant Digital, ba ứng viên đang bước vào "chung kết" là nâu cà phê, tím và đỏ rượu, trước khi hãng chọn ra màu chính thức để đưa vào sản xuất trên iPhone 18 dòng Pro.

Ba tùy chọn màu sắc đang được thử nghiệm trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple Insider.

Trong đó, nâu cà phê được cho là biến thể của màu vàng sa mạc từng xuất hiện trước đây. Đỏ rượu với sắc đỏ sẫm pha thêm nâu hoặc tím tương tự rượu vang là màu từng được đồn sẽ có mặt trên iPhone 17 Pro. Trong khi đó, màu tím đã xuất hiện trên iPhone 14 Pro, nhưng nếu được chọn sẽ điều chỉnh sắc độ để phù hợp hơn với thiết bị mới.

Instant Digital được đánh giá tin cậy khi từng đưa ra thông tin chính xác về nút Camera Button trên iPhone 16, màu vàng trên iPhone 14 và mặt lưng kính nhám của iPhone 15. Thông tin rò rỉ phần nào cho thấy chiến lược táo bạo của Apple trong việc làm mới diện mạo dòng Pro.

iPhone 18 Pro dự kiến vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại, nhưng phần kính cường lực ở mặt lưng sẽ được làm trong suốt. Máy sẽ có hàng loạt nâng cấp lớn như chip A20 Pro với công nghệ đóng gói CoWoS, modem 5G tự phát triển, camera có khẩu độ biến thiên, Dynamic Island thu nhỏ...

Năm tới, Apple cũng có thể tung ra mẫu iPhone gập đầu tiên, trong khi iPhone Air và iPhone SE thế hệ mới sẽ ra mắt trễ hơn vào mùa xuân 2027.

Huy Đức