Chủ nhà đòi tăng tiền thuê chung cư từ 12 triệu lên 15 triệu đồng

'Sang tháng giá thuê sẽ tăng lên 15 triệu nhé vì thị trường bây giờ toàn thế', thông báo của chủ nhà khiến tôi chết lặng.

Tôi đã sống và làm việc ở Hà Nội được bảy năm, cũng từng chuyển nhà thuê không dưới bốn lần. Mỗi lần chuyển đều là một câu chuyện không mấy dễ chịu: tìm nhà, dọn đồ, sắp xếp lại cuộc sống... Nhưng năm nay, điều khiến tôi thực sự chán nản không phải là việc chuyển nhà, mà là thông báo tăng giá thuê từ chính căn hộ mà tôi đang ở.

Hiện tôi thuê một căn chung cư hai phòng ngủ ở quận Thanh Xuân, giá 12 triệu đồng một tháng, chưa tính phí dịch vụ và điện nước. Tôi chọn nơi này vì vị trí gần chỗ làm, đủ rộng cho gia đình 3 người, lại có trường mẫu giáo ngay dưới chân tòa. Hợp đồng cũ ký cách đây hai năm, giá thuê chung cư lúc đó là 10,5 triệu. Năm ngoái, chủ nhà nói tăng lên 12 triệu "vì giá chung đang lên". Tôi miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mới đây, chị chủ báo sang tháng sẽ tăng tiếp lên 15 triệu vì "thị trường bây giờ toàn thế".

Tôi hiểu giá cả thay đổi theo thị trường, nhưng mức tăng liên tục và nhanh như vậy thực sự tạo áp lực. Thu nhập của tôi và chồng cộng lại khoảng 30 triệu một tháng, nghĩa là tiền thuê nhà đã chiếm một nửa. Trừ các khoản sinh hoạt phí, học phí cho con, gần như chẳng còn dư để tiết kiệm hay dự phòng. Tôi nghe nhiều người bạn cũng đang chịu cảnh tương tự: năm nào cũng nhận tin tăng giá, từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, bất kể kinh tế chung khó khăn ra sao.

Thực tế, những lý do như "giữ giá trị tài sản" hay "giá thị trường đang tăng" nghe thì hợp lý, nhưng người thuê chúng tôi không thể "tăng thu nhập" theo cách nhanh chóng như thế. Mỗi lần giá thuê tăng, người thuê buộc phải cân nhắc: ở lại thì gồng, chuyển đi thì tốn kém công sức và chi phí tìm nơi mới, mà chưa chắc chỗ khác đã rẻ hơn.

>> Tôi sai lầm khi giảm 20 phần trăm giá cho thuê mặt bằng

Nhiều người vẫn hỏi: "Sao không vay mua nhà, vừa trả vừa thành tài sản của mình?". Nghe thì đơn giản, nhưng với giá nhà hiện tại ở Hà Nội, cộng thêm lãi suất vay, đó thực sự là gánh nặng khổng lồ với người lao động như chúng tôi. Một căn hộ vừa tầm cũng vài tỷ đồng, số tiền trả góp mỗi tháng dễ dàng vượt xa khoản tiền thuê nhà hiện tại, chưa kể các rủi ro về biến động lãi suất và chi phí duy tu, bảo dưỡng...

Tôi mong các chủ nhà nhìn nhận câu chuyện từ góc độ người thuê. Tăng giá là quyền của người cho thuê, nhưng hãy tính toán mức tăng hợp lý, tránh việc "đẩy" giá quá nhanh khiến khách thuê cảm thấy bị ép buộc. Giữ giá ổn định hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ cũng là một cách để giữ khách lâu dài và tạo mối quan hệ tin cậy.

Tôi tin, nếu thị trường thuê nhà phát triển bền vững, cả người cho thuê lẫn người thuê đều được lợi. Bởi hơn ai hết, chúng tôi – những người thuê nhà – không mong gì hơn là một mái ấm ổn định, để an tâm làm việc và sống lâu dài, thay vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tin nhắn "tháng sau tăng giá" từ chủ nhà.

Manh Ha